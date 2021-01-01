Ivona собрала рекомендации, как обезопасить себя от падения сосулек, снежных масс и наледи.

Как обезопасить себя от падения сосулек – советы freepik.com

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При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особенно уделите время безопасности детей.

Категорически нельзя ставить коляски с детьми под козырьками крыш домов.

Как обезопасить себя от падения сосулек – советы pinterest.com

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Какие еще важно знать простые правила безопасности в зимне-весенний период во время падения сосулек:

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Как обезопасить себя от падения сосулек – советы pinterest.com

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Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

Кстати, сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

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