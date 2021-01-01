Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги.

Запреты дня 24 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Власьев день freepik.com

В среду, 24 февраля 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Власия, епископа Севастийского.

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Что нельзя делать на Власьев день 24 февраля 2021?

стирать одежду

ссориться и спорить

обманывать и клеветать

злоупотреблять алкоголем

заниматься тяжелым трудом.

Приметы на Власьев день 24 февраля 2021

В народе святого Власия ассоциировали с древнеславянским богом Велесом (Волосом) - покровителем и защитником домашних животных и скота. Поэтому большинство ритуалов и поверий дня связаны именно со скотом и питомцами. На Власьев день им оказывали всяческие почести, угощали лакомства, поили животных и окропляли хлев святой водой, кормили освященным в церкви ржаными караваями.

Впрочем, далеко не всем везло на Власьев день. Главным атрибутом праздника на столе считалось жаркое из свежины. Хозяйки старались не упускать возможность накормить сытными блюдами семью перед началом Великого поста.

Кроме заботы о братьях наших меньших, к святом Власию обращаются за исцелением болезней, связанных с горлом, а также о благополучном завершении зимнего сезона.

Именины 24 февраля 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Влас (простой), Всеволод (всевладеющий), Гавриил (сила Божья), Георгий (земледелец), Дмитрий (посвященный Деметре), Захар (помнящий Господа), Порфирий (багряный) и Феодора (Божий дар).

По католическому - Иван (благодать Божья), Лука (светлый), Матвей (Божий человек), Модест (скромный), Сергей (высокородный), Фома (близнец) и Юлиан (из рода Юлиев).

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