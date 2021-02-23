Гороскоп на 23 февраля 2021 года

Какой знак Зодиака закрутит бурный роман, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

Читай также: Знаки Зодиака, которым в марте улыбнется удача

Гороскоп (астрологический прогноз) на 23 февраля 2021 года (23.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого не исключены новые романтические знакомства.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Овен

Во вторник почувствуете прилив сил и амбиций, будете фонтанировать творческими идеями. Пересмотрите свои траты, сейчас не лучший период для финансовых потерь.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Телец

День пройдет без проблем и без суеты. Тельцы, постарайтесь найти время для любимых занятий. Побалуйте домочадцев выпечкой собственного приготовления.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Близнецы

23 февраля не стоит браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций и из-за этого способны на необдуманные шаги.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Рак

Что-то может пойти не так, как бы вам это хотелось. Удача не покинут вас в том случае, если вы не будете поддаваться лени. Во второй половине дня узнаете интересную новость.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Лев

У представителей этого знака Задика ничего экстраординарного произойти не должно. Идет удачное время для покупок, а также для приятных посиделок в компании хороших знакомых.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Дева

Читай также: 5 способов продлить удовольствие в постели

В общении с родственниками вам нужно принять выжидательную позицию и не рубить с плеча. В личной жизни грядут хорошие перемены.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Весы

Не планируйте на вторник много дел – день и без этого будет напряженным. Велика вероятность, что ваш избранник сделает вам предложение руки и сердца.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Скорпион

Постарайтесь 23 февраля не переутомляться и не проявлять упорства в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Благоприятные поездки и встречи с друзьями, а также посиделки с коллегами.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Стрелец

Звезды в этот отрезок времени предоставят вам шанс достигнуть поставленных целей. Не исключены новые романтические знакомства.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Козерог

Козероги, сейчас полагайтесь только на себя. Есть риск, что потеряете контроль и ответственность в важных делах. К вечеру почувствует прилив радостного настроения.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Водолей

Читай также: Тур выходного дня: куда пойти и что посмотреть в Черновцах

Не спешите браться за новые задачи, если не закрыты проекты, которые у вас уже давно тянутся. Благоприятное расположение планет поможет прийти к общему мнению в любых вопросах.

Гороскоп на 23 февраля 2021 Рыбы

Если у вас намечается встреча – не халтурьте, подготовьтесь к этому мероприятию. У вас есть все шансы на заключение выгодной сделки. Намечается бурный роман.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: