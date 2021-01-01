На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует.

Запреты дня 23 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Прохора Весновея freepik.com

Во вторник, 23 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Прохора Лебедника, Печерского, в народе именуемого Прохор Весновей.

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Что нельзя делать на Прохора Весновея 23 февраля 2021?

ругаться

сквернословить

обманывать

подметать

давать хлеб и соль взаймы

трясти мелочью

жениться, венчаться, играть свадьбу

есть морепродукты

принимать важные решения

подолгу смотреть на себя в зеркало

отказывать в гостеприимстве

ходить в лес или к воде

дарить мужчине часы или носки.

Приметы на Прохора Весновея 23 февраля 2021

Прохор Весновей считается хранителем домашнего очага и домашних животных. В народе верили, что святой непременно поможет улучшить благосостояние, если к нему обратиться за помощью с чистой душой и помыслами.

К другому имениннику и покровителю дня - священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, в молитвах обращаются за защитой и спасением душ тех праведных христиан, кто в силу непредвиденных обстоятельств ушел из жизни без покаяния (несчастные случаи и пр.).

День благоприятен для начала и проведения лечения. Особенно это касается избавления от вредных привычек и хронических недугов.

Сны в ночь на 23 февраля могут сбыться, если они хорошо запомнились на утро.

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Другие праздники 23 февраля 2021

Всемирный день взаимопонимания и мира

День дизельного двигателя

Всемирный день стерилизации домашних животных.

Именины 23 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анастасий (Воскресенье), Анна (благосклонная), Антон (вступающий в бой), Аркадий (пастух, из Аркадии), Афанасий (бессмертный), Валентина (здоровая), Валерьян (сильный), Василий (царственный), Галина (спокойствие), Геннадий (благородный), Герман (родной), Григорий (бодрствующий), Иван (благодать Божья), Карп (плод), Лука (светлый), Марк (молот), Павла (маленькая), Петр (скала, камень), Пимен (пастырь), Порфирий (багряный), Прохор (первопроходец), Семен (услышанный Богом) и Феоктист (созданный Богом).

По католическому - Даниил (Бог - мой судья), Изабелла (Богом я клянусь), Лазарь (Бог мне помог), Марфа (госпожа) и Поликарп (многоплодный).

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