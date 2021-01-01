Запреты дня 22 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Панкратьев день
В понедельник, 22 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Панкратия Печерского (Затворника).
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Что нельзя делать на Панкратьев день 22 февраля 2021?
- лениться
- строить планы на будущее
- чесать уши и/или губы
- делать и принимать комплименты
- поднимать найденные деньги
- оставлять детей одних
- ходить без головного убора на улицу
- отказывать в помощи
- покупать обувь
- стричь волосы и ногти.
Приметы на Панкратьев день 22 февраля 2021
В народе святого Панкратия прозвали Лапотником - в день его памяти было принято плести починять лапти. Сегодня праздник можно отметить уходом за обувью или приобретением новой одежды (но не обуви).
На Панкратия подмечали, что зима идет на убыль, а значит пришло время постепенно готовиться к летнему сезону: проверять инструменты, перебирать семена и пр.
Панкратьев день считается одним из лучших для начала лечения каких-либо заболеваний. Считается, что больного ожидает неминуемый успех в борьбе с недугом.
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Другие праздники 22 февраля 2021
- Международный день поддержки жертв преступлений
- День Соборности Украины
- Всемирный день размышлений.
Именины 22 февраля 2021
По православным святцам День ангела отмечают Василий (царственный), Геннадий (благородный), Иван (благодать Божья), Иннокентий (невинный), Марк (молот), Никифор (несущий победу), Панкрат (всесильный) и Петр (скала, камень).
По католическим - Максим (величайший), Маргарита (жемчужина), Петр (скала, камень), Степан (венец) и Яков (следующий по пятам).
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