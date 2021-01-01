На Панкратия ночь темна - убегает зима.

Запреты дня 22 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Панкратьев день freepik.com

В понедельник, 22 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Панкратия Печерского (Затворника).

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Что нельзя делать на Панкратьев день 22 февраля 2021?

лениться

строить планы на будущее

чесать уши и/или губы

делать и принимать комплименты

поднимать найденные деньги

оставлять детей одних

ходить без головного убора на улицу

отказывать в помощи

покупать обувь

стричь волосы и ногти.

Приметы на Панкратьев день 22 февраля 2021

В народе святого Панкратия прозвали Лапотником - в день его памяти было принято плести починять лапти. Сегодня праздник можно отметить уходом за обувью или приобретением новой одежды (но не обуви).

На Панкратия подмечали, что зима идет на убыль, а значит пришло время постепенно готовиться к летнему сезону: проверять инструменты, перебирать семена и пр.

Панкратьев день считается одним из лучших для начала лечения каких-либо заболеваний. Считается, что больного ожидает неминуемый успех в борьбе с недугом.

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Другие праздники 22 февраля 2021

Международный день поддержки жертв преступлений

День Соборности Украины

Всемирный день размышлений.

Именины 22 февраля 2021

По православным святцам День ангела отмечают Василий (царственный), Геннадий (благородный), Иван (благодать Божья), Иннокентий (невинный), Марк (молот), Никифор (несущий победу), Панкрат (всесильный) и Петр (скала, камень).

По католическим - Максим (величайший), Маргарита (жемчужина), Петр (скала, камень), Степан (венец) и Яков (следующий по пятам).

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