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Запреты дня 22 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Панкратьев день

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На Панкратия ночь темна - убегает зима.
Запреты дня 22 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Панкратьев день
Запреты дня 22 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Панкратьев день
freepik.com

В понедельник, 22 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Панкратия Печерского (Затворника).

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Что нельзя делать на Панкратьев день 22 февраля 2021?

  • лениться
  • строить планы на будущее
  • чесать уши и/или губы
  • делать и принимать комплименты
  • поднимать найденные деньги
  • оставлять детей одних
  • ходить без головного убора на улицу
  • отказывать в помощи
  • покупать обувь
  • стричь волосы и ногти.

Приметы на Панкратьев день 22 февраля 2021

В народе святого Панкратия прозвали Лапотником - в день его памяти было принято плести починять лапти. Сегодня праздник можно отметить уходом за обувью или приобретением новой одежды (но не обуви).

На Панкратия подмечали, что зима идет на убыль, а значит пришло время постепенно готовиться к летнему сезону: проверять инструменты, перебирать семена и пр.

Панкратьев день считается одним из лучших для начала лечения каких-либо заболеваний. Считается, что больного ожидает неминуемый успех в борьбе с недугом.

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Другие праздники 22 февраля 2021

  • Международный день поддержки жертв преступлений
  • День Соборности Украины
  • Всемирный день размышлений.

Именины 22 февраля 2021

По православным святцам День ангела отмечают Василий (царственный), Геннадий (благородный), Иван (благодать Божья), Иннокентий (невинный), Марк (молот), Никифор (несущий победу), Панкрат (всесильный) и Петр (скала, камень).

По католическим - Максим (величайший), Маргарита (жемчужина), Петр (скала, камень), Степан (венец) и Яков (следующий по пятам).

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Источник: ivonа bigmir)net

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