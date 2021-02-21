Гороскоп на 21 февраля 2021 года

Кому в ночь с воскресенья на понедельник приснятся вещие сны, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 21 февраля 2021 года (21.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кому ожидать положительного настроения и встреч с друзьями.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Овен

В этот период следует особенно исключить из своего окружения эгоистичных и агрессивных людей. Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Телец

У вас выходной, а значит, его можно провести пассивно. Не волнуйтесь, любовь и мир будет в вашем доме обязательно!

Гороскоп на 21 февраля 2021 Близнецы

21 февраля Близнецам повезет в любви и в лотереи. Помните, нельзя выиграть – не купив лотерейный билет! Следите за здоровьем.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Рак

Прекрасный день, чтобы узнать новую информацию, в будущем она сможет вам принести удачу. Гоните прочь из своей жизни завистников! С 21 на 22 февраля ожидаются вещие сны.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Лев

Старайтесь в этот день делать все самостоятельно – не рассчитывайте на помощь близких. Проявляйте сдержанность и терпеливость.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Дева

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День отмечен снижением защитных сил организма. Первую половину дня останьтесь дома, к вечеру уже можно планировать досуг любого характера.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Весы

Не исключены ошибки – не бойтесь неудач. Это закаляет. Исключите по возможности общение с малознакомыми людьми.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Скорпион

Положительные эмоции принесут встречи с друзьями и близкими людьми. В свободное время займитесь своим здоровьем.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Стрелец

Благоприятный период для поездок и решения важных вопросов. Одинокие Стрельцы, звезды сопутствуют вам в любви, так что уделите больше времени знакомствам в социальных сетях.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Козерог

Козероги, данный отрезок времени отлично подходит для встреч с друзьями, родственниками и бывшими одноклассниками. Не оставайтесь в одиночестве – это может вызвать плохие эмоции.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Водолей

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Есть риск, что 21 февраля, вы не сможете объективно оценивать ситуацию, поэтому повремените с принятием важных решений. В целом, день пройдет без тревог и конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 21 февраля 2021 Рыбы

Хороший день для домашних хлопот. Пришел час выполнить все, что уходило в долгий ящик. В личной жизни у вас кипят страсти!

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