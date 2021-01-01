Главные запреты Захариева дня.

Запреты дня 21 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Захария Серповидца freepik.com

В воскресенье, 21 февраля 2021 года, православные христиане чтут память пророка из 12-ти Захарии Серповидца.

Читай также: ТОП-5 фильмов февраля от актера Ильи Прокопива

Что нельзя делать на Захария Серповидца 21 февраля 2021?

подметать

использовать колющие и режущие принадлежности

завидовать

смотреть на себя в зеркало

строить планы

надевать серую и/или зеленую одежду

поднимать с земли найденную вещь

ходить к стоматологу

стричь ногти и волосы

ходить на рыбалку.

Приметы на Захария Серповидца 21 февраля 2021

Зима подходит к концу, и фермеры постепенно начинают подготовку к весеннему сезону. Так, на Захария Серповидца принято проверять состояние садовых принадлежностей: починять, чистить от ржавчины и пр.

Несмотря на то, что в день Захария существует запрет на походы к доктору и какие-либо хирургические вмешательства, да и в целом день считается неблагоприятным, знахари в этот день занимаются снятием порчи и отводом сглаза.

В ночь на 21 февраля снятся вещие сны.

Читай также: Выходные и праздничные дни в марте 2021

Другие праздники 21 февраля 2021

Международный день родного языка

Международный день экскурсовода.

Именины 21 февраля 2021

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Андрей (мужественный), Захар (помнящий Господа), Макар (счастливый), Никифор (несущий победу), Петр (скала, камень), Поликарп (многоплодный), Савва (старец), Сергей (высокородный), Семен (услышанный Богом), Степан (венец) и Федор (Божий дар).

По католическим - Екатерина (непорочная), Ирина (мир), Петр (скала, камень), Роберт (блестящий от славы) и Феликс (счастливый).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.