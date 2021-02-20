Гороскоп на 20 февраля 2021 года
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Гороскоп (астрологический прогноз) на 20 февраля 2021 года (20.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого финансовые вопросы могут вызывать некоторое беспокойство.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Овен
В субботу, 20 февраля, можно заняться уборкой, мелким ремонтом или отправиться за покупками. Некоторые родители неожиданно откроют в себе педагогический талант.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Телец
Благоприятный период для решения финансовых вопросов и покупок. Сейчас требуется повисеть жизненный потенциал. Не отказывайтесь от встреч с подругами.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Близнецы
Близнецы, воздержитесь от похода в салон красоты - это не лучшее время для изменения имиджа. В личной жизни кипят страсти – не потеряйте голову, если это просто увлечение без обязательств.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Рак
Ракам следует проявлять свой характер, дабе не допустить конфликтных ситуаций со своими близкими. Если кто-то из друзей попросит вашей помощи – не спешите отказывать.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Лев
Данный отрезок времени лучше провести с активными действиями по выполнению домашних хлопот, не поддавайтесь лени. Если начнете с самого утра, с второй половины дня уже будете посвободнее.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Дева
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Вы легко справитесь с самой сложной работой. Главное - решительный настрой. Финансовые вопросы могут вызывать некоторое беспокойство.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Весы
Некоторым Весам выпадет шанс подзаработать. Если этот проект требует дополнительных рук – не спешите брать в команду людей, с которыми у вас натянутые отношения. Любимый человек порадует интересной новостью.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Скорпион
Вы будете завалены различными делами, и осилить все окажется непростой задачей. День не предвещает чего-то плохого, но и не стоит рассчитывать на манну небесную.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Стрелец
Идет подходящее время для занятий самообразованием, расширения кругозора и просто отдыха. Уделите время детям и старшим родственникам.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Козерог
В эту субботу у вас день встреч и поездок. Удача будет на вашей стороне, так что берите от жизни все. Следите за своим здоровьем, пересмотрите вредные привычки.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Водолей
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Водолеи, ваша энергия бьет ключом! Дайте себе отдохнуть хоть в выходной, все рабочие вопросы оставьте на понедельник.
Гороскоп на 20 февраля 2021 Рыбы
Не самый подходящий период для решения важных вопросов. В частности, оформления документов. Если с кем-то в ссоре, то пришло время помириться.
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