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Запреты дня 20 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Луки

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Готовьте лук и не надевайте зеленое!
Запреты дня 20 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Луки
Запреты дня 20 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Луки
freepik.com

В субботу, 20 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Луки Елладского.

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Что нельзя делать на День Луки 20 февраля 2021?

  • носить одежду зеленого цвета
  • совершать покупки
  • транжирить деньги
  • сквернословить
  • пить чай
  • праздновать свадьбу
  • стричь ногти и волосы
  • обижать собак.

Приметы на День Луки 20 февраля 2021

Главное блюдо Дня Луки - пироги с луком. Здесь хозяйки могут проявить свое кулинарное мастерство, угостить близких, и непременно раздать выпечку нуждающимся.

День Луки - поминальный день. Поэтому веселые гуляния и шумные сборища под запретом. Крайне важно 20 февраля помянуть усопших.

Кроме того День Луки в народном календаре считается благоприятным для изготовления лечебных отваров, снадобий и настоек из растений и их кореньев.

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Другие праздники 20 февраля 2021

  • Всемирный день социальной справедливости
  • День Героев Небесной Сотни
  • Всемирный день китов
  • Всемирный день панголина.

Именины 20 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Георгий (земледелец), Лука (светлый), Парфений (целомудренный) и Петр (скала, камень).

По католическому - Зиновий (жизнь Зевса), Лев (лев), Нил (темный), Сильван (из лесов), Ульрик (богатый) и Франциск (французский).

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Источник: ivona)bigmir.net

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