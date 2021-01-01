Запреты дня 20 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Луки
В субботу, 20 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Луки Елладского.
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Что нельзя делать на День Луки 20 февраля 2021?
- носить одежду зеленого цвета
- совершать покупки
- транжирить деньги
- сквернословить
- пить чай
- праздновать свадьбу
- стричь ногти и волосы
- обижать собак.
Приметы на День Луки 20 февраля 2021
Главное блюдо Дня Луки - пироги с луком. Здесь хозяйки могут проявить свое кулинарное мастерство, угостить близких, и непременно раздать выпечку нуждающимся.
День Луки - поминальный день. Поэтому веселые гуляния и шумные сборища под запретом. Крайне важно 20 февраля помянуть усопших.
Кроме того День Луки в народном календаре считается благоприятным для изготовления лечебных отваров, снадобий и настоек из растений и их кореньев.
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Другие праздники 20 февраля 2021
- Всемирный день социальной справедливости
- День Героев Небесной Сотни
- Всемирный день китов
- Всемирный день панголина.
Именины 20 февраля 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Георгий (земледелец), Лука (светлый), Парфений (целомудренный) и Петр (скала, камень).
По католическому - Зиновий (жизнь Зевса), Лев (лев), Нил (темный), Сильван (из лесов), Ульрик (богатый) и Франциск (французский).
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