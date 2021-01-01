Готовьте лук и не надевайте зеленое!

Запреты дня 20 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на День Луки freepik.com

В субботу, 20 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Луки Елладского.

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Что нельзя делать на День Луки 20 февраля 2021?

носить одежду зеленого цвета

совершать покупки

транжирить деньги

сквернословить

пить чай

праздновать свадьбу

стричь ногти и волосы

обижать собак.

Приметы на День Луки 20 февраля 2021

Главное блюдо Дня Луки - пироги с луком. Здесь хозяйки могут проявить свое кулинарное мастерство, угостить близких, и непременно раздать выпечку нуждающимся.

День Луки - поминальный день. Поэтому веселые гуляния и шумные сборища под запретом. Крайне важно 20 февраля помянуть усопших.

Кроме того День Луки в народном календаре считается благоприятным для изготовления лечебных отваров, снадобий и настоек из растений и их кореньев.

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Другие праздники 20 февраля 2021

Всемирный день социальной справедливости

День Героев Небесной Сотни

Всемирный день китов

Всемирный день панголина.

Именины 20 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Георгий (земледелец), Лука (светлый), Парфений (целомудренный) и Петр (скала, камень).

По католическому - Зиновий (жизнь Зевса), Лев (лев), Нил (темный), Сильван (из лесов), Ульрик (богатый) и Франциск (французский).

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