Студеный день - снова шубу надень!

Запреты дня 17 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Николу Студеного freepik.com

В среду, 17 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Николая исповедника, игумена Студийского, в народе именуемого Николай (Никола) Студеный.

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Что нельзя делать на Николу Студеного 17 февраля 2021?

отправляться в дальнюю дорогу

желать другим зла

стричь волосы

делать маникюр и/или педикюр

принимать ванну

посещать баню

употреблять алкогольные напитки

ходить в лес

выходить из дома после заката

надевать красную одежду

принимать важные решения.

Приметы на Николу Студеного 17 февраля 2021

Студеным покровитель дня называется потому, что 17 февраля (4 февраля по старому стилю)как правило на улице стоят крепкие морозы. Праздничным этот день не считается, поэтому труд не только не возбраняется, но и поощряется: кто на Николу Студеного хорошо поработает - того ждет сытый год.

Святому Николаю молятся о здоровье близки, знахари делают заговоры на студеный ветер - лечат тело и разум, привлекают любовь, делают привороты и отвороты и пр.

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Другие праздники 17 февраля 2021

День спонтанного проявления доброты

Всемирный день человеческого духа.

Именины 17 февраля 2021

День ангела по православным святцам отмечают Авраам (отец множества), Александр (защитник), Алексей (защитник), Андрей (мужественный), Анна (благосклонная), Аркадий (пастух, родом из Аркадии), Борис (наследник), Василий (царственный), Георгий (земледелец), Дмитрий (посвященный Деметре), Евстафий (крепкий), Екатерина (непорочная), Иван (благодать Божья), Иосиф (Бог да воздаст), Исидор (дар Изиды), Кирилл (господин), Мария (любимая, горькая, госпожа), Мефодий (методичный), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Рафаила (исцеленная, целительная), Серафим (пламенный), Сергей (высокородный), Феоктист (созданный Богом), Федор (Божий дар) и Юрий (земледелец).

По католическим - Алексей (защитник), Бенедикт (благословенный), Варфоломей (сын Птолемея), Вильгельм (решительный защитник), Иван (благодать Божья), Конрад (храбрый воин), Лука (светлый) и Юлиан (из рода Юлиев).

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