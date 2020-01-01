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Запреты дня 16 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Симеона и Анну

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Главные приметы и запреты праздника, именуемого "Хранитель младенцев".
Запреты дня 16 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Симеона и Анну
Запреты дня 16 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Симеона и Анну
freepik.com

Во вторник, 16 февраля 2021 года, православные христиане чтут память праведных Симеона (Семена) Богоприимца и Анны Пророчицы.

В народе этот день прозвали Починки, Симеон и Анна, Симеон Саламат, Симеон Богоприимец или Хранитель младенцев.

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Что нельзя делать на Симеона и Анну 16 февраля 2021?

  • употреблять алкогольные напитки
  • стирать и убирать (особенно подметать)
  • ссориться и сквернословить
  • брать и давать деньги в долг
  • носить одежду черного цвета
  • поднимать предметы и деньги на улице
  • делать в доме перестановку
  • пить холодную воду и напитки.

Приметы на Симеона и Анну 16 февраля 2021

Этот день в народе называют Хранителем младенцев. Святым Анне и Симеону родители (особенно матери) молятся о здравии и благополучии своих новорожденных отпрысков.

Также на Анну и Симеона может расшалиться домовой, поэтому его старались задобрить молочной кашей.

От Симеона и Анны начинали считать семь утренних морозов, после которых наступит весна. Если морозы утром продержались неделю, скоро можно ждать оттепели.

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Другие праздники 16 февраля 2021

  • Международный день блинов
  • Марди Гра.

Именины 16 февраля 2021

По церковным святцам День ангела отмечают Адриан (адриатический), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Влас (простой), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Клавдий (хромой), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Роман (римлянин), Святослав (священная слава), Семен (услышанный Богом) и Тимофей (почитающий Бога).

По католическим - Анисим (благодетельный), Бернард (сильный как медведь), Даниил (Бог - мой судья), Иеремия (Господь возвеличит), Исайя (спасение, посланное Богом), Самуил (услышанный Богом), Семен (услышанный Богом), Элиас (Бог мой Господь) и Юлиана (из рода Юлиев, пушистая).

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Источник: ivona)bigmir.net

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