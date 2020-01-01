Запреты дня 15 февраля 2021: Чего нельзя делать в Сретение
Предки считали, что на Сретение лучше не начинать новых дел, а также не вступать в ссоры .
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В понедельник, 15 февраля, православная церковь отмечает праздник - Сретение Господне. “Сретение“ расшифровывается как “встреча“.
Имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом - встреча людей Ветхого Завета с Мессией.
Посвященная событию, когда старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма.
Симеон взял ребенка на руки и произнес: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко“.
- Что надо сделать на Сретение 15 февраля
Древние считали, что 15 февраля необходимо:
- сходить в церковь на праздничную Литургию
- исповедоваться и получить Причастие - в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать
- приветствовать всех с праздником
- устроить себе выходной, отдохнуть
- быть спокойным - благодатным.
Также в праздник есть ряд запретов.
- Чего нельзя делать на Сретение
А вот нельзя в праздник:
- начинать новые важные дела
- ссориться
- исполнять сердце и слова гневом
- наговаривать на кого говорить “плохие“ слова.
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