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Запреты дня 15 февраля 2021: Чего нельзя делать в Сретение

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Предки считали, что на Сретение лучше не начинать новых дел, а также не вступать в ссоры .

Чего нельзя делать на Сретение
Чего нельзя делать на Сретение
Depositphotos.com

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В понедельник, 15 февраля, православная церковь отмечает праздник - Сретение Господне. “Сретение“ расшифровывается как “встреча“.

Имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом - встреча людей Ветхого Завета с Мессией.

Посвященная событию, когда старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма.

Симеон взял ребенка на руки и произнес: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко“.

  • Что надо сделать на Сретение 15 февраля

Древние считали, что 15 февраля необходимо:

  • сходить в церковь на праздничную Литургию
  • исповедоваться и получить Причастие - в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать
  • приветствовать всех с праздником
  • устроить себе выходной, отдохнуть
  • быть спокойным - благодатным.

Также в праздник есть ряд запретов.

  • Чего нельзя делать на Сретение

А вот нельзя в праздник:

  • начинать новые важные дела
  • ссориться
  • исполнять сердце и слова гневом
  • наговаривать на кого говорить “плохие“ слова.

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Источник: Ivona

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