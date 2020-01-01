Запреты дня 15 февраля 2021: Чего нельзя делать в Сретение

Предки считали, что на Сретение лучше не начинать новых дел, а также не вступать в ссоры .

Чего нельзя делать на Сретение Depositphotos.com

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В понедельник, 15 февраля, православная церковь отмечает праздник - Сретение Господне. “Сретение“ расшифровывается как “встреча“.

Имеет символическое значение встречи Старого Завета с Новым Заветом - встреча людей Ветхого Завета с Мессией.

Посвященная событию, когда старец Симеон встретил Иосифа с Марией и младенцем-Иисусом у Иерусалимского храма.

Симеон взял ребенка на руки и произнес: “Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко“.

Что надо сделать на Сретение 15 февраля

Древние считали, что 15 февраля необходимо:

сходить в церковь на праздничную Литургию

исповедоваться и получить Причастие - в большой праздник оно имеет особое значение и дарит еще большую Благодать

приветствовать всех с праздником

устроить себе выходной, отдохнуть

быть спокойным - благодатным.

Также в праздник есть ряд запретов.

Чего нельзя делать на Сретение

А вот нельзя в праздник:

начинать новые важные дела

ссориться

исполнять сердце и слова гневом

наговаривать на кого говорить “плохие“ слова.

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