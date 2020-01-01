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Запреты дня 14 февраля: Чего нельзя делать на Валентина

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В День святого Валентина существует ряд запретов - например нельзя выносить мусор - Ivona расскажет почему.

На Валентина нельзя выносить мусор
На Валентина нельзя выносить мусор
Depositphotos.com
В воскресенье, 14 февраля, католическая церковь вспоминает святого Валентина. По преданию, Валентин был христианским священником и тайно венчал влюбленных. Даже после запрета императора Клавдия ІІ, которое запрещало жениться легионерам - Валентин продолжал соединять любящие сердца. Легенда говорит, что именно за это его и приговорили к казни.

В народе День Валентина стал Днем всех влюбленных. 14 февраля принято дарить подарки любимым и писать записки-признания - “валентинки“.

Также 14 февраля существует ряд запретов.

  • Чего нельзя делать 14 февраля

В народе считают, что 14 февраля нельзя:

  • выносить мусор, выбрасывать коробки от подарков - так можно удачу из дома выбросить
  • опаздывать, привирать о причинах опоздание - так можно впустить в отношения недоверие и ссоры
  • расстраиваться, если разбили зеркало - именно 14 февраля (считали в народе) - битое зеркало к счастью, поскольку его осколки могут забрать на себя негатив. К слову, древние считали, что осколки нужно аккуратно собрать в мешочек, а через 2 дня выбросить
  • возвращаться домой, если что-то забыли - 14 февраля эта народна примет особенно сильна. Если все делать правильно, то можно привлечь удачу надолго
  • в канун 14 февраля можно увидеть вещий сон - если хотите, чтобы он сбылся - держите сон в тайне. Если же наоборот - приснилось нечто страшное и неприятное - расскажите сон бегущей воде (например из крана).

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Теги: День Валентина, запреты дня, чего нельзя делать сегодня
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Источник: Ivona

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