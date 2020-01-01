Запреты дня 14 февраля: Чего нельзя делать на Валентина
В День святого Валентина существует ряд запретов - например нельзя выносить мусор - Ivona расскажет почему.
В народе День Валентина стал Днем всех влюбленных. 14 февраля принято дарить подарки любимым и писать записки-признания - “валентинки“.
Также 14 февраля существует ряд запретов.
- Чего нельзя делать 14 февраля
В народе считают, что 14 февраля нельзя:
- выносить мусор, выбрасывать коробки от подарков - так можно удачу из дома выбросить
- опаздывать, привирать о причинах опоздание - так можно впустить в отношения недоверие и ссоры
- расстраиваться, если разбили зеркало - именно 14 февраля (считали в народе) - битое зеркало к счастью, поскольку его осколки могут забрать на себя негатив. К слову, древние считали, что осколки нужно аккуратно собрать в мешочек, а через 2 дня выбросить
- возвращаться домой, если что-то забыли - 14 февраля эта народна примет особенно сильна. Если все делать правильно, то можно привлечь удачу надолго
- в канун 14 февраля можно увидеть вещий сон - если хотите, чтобы он сбылся - держите сон в тайне. Если же наоборот - приснилось нечто страшное и неприятное - расскажите сон бегущей воде (например из крана).
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