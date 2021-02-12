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День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки

Спецтема: День Святого Валентина 2021
Комментариев: 1
Особенные слова для особенных людей в особенный праздник!
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
freepik.com

14 февраля - праздник любви и нежности. Не удивительно, что в День святого Валентина хочется дарить своим близким лишь приятные впечатления и счастливые воспоминания. Самые теплые поздравления для родных, близких, семьи, коллег и тех, кто просто вам небезразличен, собрала для вас Ivona.

Поздравления с Днем всех влюбленных в открытках и стихах

 

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где все радостно и ясно!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

В День святого Валентина
Все волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнет волной!

В День святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,
Самых праздничных минут.
Счастье рядом, несомненно,
Ты об этом не забудь!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

День святого Валентина!
Очень веская причина,
Чтобы о любви сказать,
Чтобы счастья пожелать.

Поздравляю вас сердечно,
Вам любви желаю вечной,
Теплоты в душе для всех,
Будет пусть всегда успех!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

День влюбленных на пороге.
Пожелать хочу тебе
Много радости, здоровья,
И везения в судьбе.

Пусть любовь придет большая
И накроет с головой.
Пусть вторая половина
Будет навсегда с тобой!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

В этот светлый День влюбленных
Я сердечно поздравляю
И любви такой огромной
От души тебе желаю!

Чтоб глаза искрились счастьем,
А душа цвела и пела,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
И сверкала, и шумела!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

Как жить на свете без любви?
Навряд ли кто-то представляет.
И каждый в этот светлый день
Любви своим друзьям желает.

Откройте сердце для чудес,
Пусть вас накроет чувств лавина,
И счастье снизойдет с небес
Ко дню святого Валентина.

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
pinterest.com

***

Поздравляю с Днем влюбленных!
Чувства в сердце пусть кипят,
Свет и нежность будут дома,
Расцветает счастьем взгляд.

Все мечты осуществятся,
Манит радость пусть вперед,
Чтобы жить и улыбаться
Каждый день и круглый год!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки
День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.02.2021, 18:34
Оценка:  0
pусский
У святого Валентина не было такого большого хуя, как у меня!
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