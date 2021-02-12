Особенные слова для особенных людей в особенный праздник!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки freepik.com

14 февраля - праздник любви и нежности. Не удивительно, что в День святого Валентина хочется дарить своим близким лишь приятные впечатления и счастливые воспоминания. Самые теплые поздравления для родных, близких, семьи, коллег и тех, кто просто вам небезразличен, собрала для вас Ivona.

Поздравления с Днем всех влюбленных в открытках и стихах

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где все радостно и ясно!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

В День святого Валентина

Все волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

День, когда царит любовь,

Наступил сегодня вновь.

В феврале пусть, как весной,

Счастье захлестнет волной!

В День святого Валентина

Для всех равно и едино

Сердцу биться вновь и вновь

Помогает пусть любовь!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

В День святого Валентина

Я желаю от души

Радости, любви взаимной

И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,

Самых праздничных минут.

Счастье рядом, несомненно,

Ты об этом не забудь!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

День святого Валентина!

Очень веская причина,

Чтобы о любви сказать,

Чтобы счастья пожелать.

Поздравляю вас сердечно,

Вам любви желаю вечной,

Теплоты в душе для всех,

Будет пусть всегда успех!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

В день святого Валентина

Пожелать хочу любви,

Море страсти, позитива

И свиданий до зари,

Много нежных поцелуев

И объятий без причин,

Чтоб помог открыть любую

Дверцу в сердце Валентин!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

День влюбленных на пороге.

Пожелать хочу тебе

Много радости, здоровья,

И везения в судьбе.

Пусть любовь придет большая

И накроет с головой.

Пусть вторая половина

Будет навсегда с тобой!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

В этот светлый День влюбленных

Я сердечно поздравляю

И любви такой огромной

От души тебе желаю!

Чтоб глаза искрились счастьем,

А душа цвела и пела,

Чтобы жизнь была, как в сказке,

И сверкала, и шумела!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

Как жить на свете без любви?

Навряд ли кто-то представляет.

И каждый в этот светлый день

Любви своим друзьям желает.

Откройте сердце для чудес,

Пусть вас накроет чувств лавина,

И счастье снизойдет с небес

Ко дню святого Валентина.

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки pinterest.com

***

Поздравляю с Днем влюбленных!

Чувства в сердце пусть кипят,

Свет и нежность будут дома,

Расцветает счастьем взгляд.

Все мечты осуществятся,

Манит радость пусть вперед,

Чтобы жить и улыбаться

Каждый день и круглый год!

День святого Валентина 2021: Поздравления и открытки

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