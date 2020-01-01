Будьте осторожны с огнем!

Запреты дня 13 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Никитин день freepik.com

В субботу, 13 февраля 2021 года, православные христиане чтут память святителя и епископа Никиты, затворника Печерского.

В народе этот день называют Никита Коник, Никита Пожарник, День святого Никиты или Никитин день.

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Что нельзя делать на Никитин день 13 февраля 2021?

играть с огнем

ссориться и выяснять отношения

без надобности выходить на улицу

оставлять дом пустым

работать с острыми предметами.

Приметы на Никитин день 13 февраля 2021

Никиту Пожарника принято встречать в мире и спокойствии, праведных делах и молитвах. Святого считают защитником от огня, пожаров и засухи, поэтому любые “пламенные“ чувства, будь то обида, ревность и пр., в этот день не уместны.

Кроме защиты себя и жилища от огня, к святому Никите обращаются в молитвах, дабы уберечься от нечистой силы. Также особенно сильными считаются в этот день обряды на устранение супружеской неверности.

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Другие праздники 13 февраля 2021

Всемирный день радио

Международный день презерватива

День подруг

День мирового кино.

Именины 13 февраля 2021

День ангела по православному календарю отмечают Афанасий (бессмертный), Афанасия (бессмертная), Виктор (победитель), Евдоксия (благославная), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Кир (господин, как солнце), Клавдий (хромой), Никита (победитель), Никифор (несущий победу), Феодосия (данная Богом) и Феоктиста (созданная Богом).

По католическому - Беатриса (путешественница, благословенная), Иван (благодать Божья), Степан (венец) и Юлиан (из рода Юлиев).

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