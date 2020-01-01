Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 13 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Никитин день

Комментариев: 0
Будьте осторожны с огнем!
Запреты дня 13 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Никитин день
Запреты дня 13 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Никитин день
freepik.com

В субботу, 13 февраля 2021 года, православные христиане чтут память святителя и епископа Никиты, затворника Печерского.

В народе этот день называют Никита Коник, Никита Пожарник, День святого Никиты или Никитин день.

Читай также: Чувства и чувственность: 9 небанальных фильмов о любви

Что нельзя делать на Никитин день 13 февраля 2021?

  • играть с огнем
  • ссориться и выяснять отношения
  • без надобности выходить на улицу
  • оставлять дом пустым
  • работать с острыми предметами.

Приметы на Никитин день 13 февраля 2021

Никиту Пожарника принято встречать в мире и спокойствии, праведных делах и молитвах. Святого считают защитником от огня, пожаров и засухи, поэтому любые “пламенные“ чувства, будь то обида, ревность и пр., в этот день не уместны.

Кроме защиты себя и жилища от огня, к святому Никите обращаются в молитвах, дабы уберечься от нечистой силы. Также особенно сильными считаются в этот день обряды на устранение супружеской неверности.

Читай также: Сретение Господне: Приметы

Другие праздники 13 февраля 2021

  • Всемирный день радио
  • Международный день презерватива
  • День подруг
  • День мирового кино.

Именины 13 февраля 2021

День ангела по православному календарю отмечают Афанасий (бессмертный), Афанасия (бессмертная), Виктор (победитель), Евдоксия (благославная), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Кир (господин, как солнце), Клавдий (хромой), Никита (победитель), Никифор (несущий победу), Феодосия (данная Богом) и Феоктиста (созданная Богом).

По католическому - Беатриса (путешественница, благословенная), Иван (благодать Божья), Степан (венец) и Юлиан (из рода Юлиев).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь