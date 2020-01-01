Как правильно отметить Собор трех святителей?

Запреты дня 12 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Трехсвятие freepik.com

В пятницу, 12 февраля 2021 года, православные христиане отмечают Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В народе праздник называют Васильев день, Трехсвятие, День трех святителей или Собор трех святителей.

Читай также: Как вымыть посуду без моющего средства

Что нельзя делать на Трехсвятие 12 февраля 2021?

вязать и шить

ссориться и вести себя агрессивно

ревновать

стирать

ложиться в несвежую постель

совершать покупки

надевать новые вещи

давать/брать в долг и возвращать долги

ходить в лес

работать на земле

охотиться

надевать одежду в оттенках красного.

Приметы на Трехсвятие 12 февраля 2021

Собор трех святителей принято отмечать в трудах и молитвах, что привлечет в дом мир и благополучие. К вечеру накрывали праздничный ужин, непременным атрибутом которого была дичь и прочие мясные блюда. За столом собирались семья, родственники и друзья. Однако, несмотря на обилие и разнообразие к пище, чрезмерные излияния на Трехсвятие не приветствовались.

Вопреки христианской природе праздника нередко на День трех святителей женщины проводили приворотные обряды и ритуалы, которые обретали особую мощь.

Сны в ночь на 12 февраля способны показать самые сокровенные желания, которым суждено сбыться в ближайшее время.

Читай также: Погода на День святого Валентина 2021 в Украине: Прогнозы синоптиков

Другие праздники 12 февраля 2021

День Дарвина - Международный день науки и гуманизма

День Красной Руки (Международный день против использования детей-солдат)

Китайский Новый год.

Именины 12 февраля 2021

По православным церковным святцам День ангела отмечают Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Григорий (бодрствующий), Зенон (божественный), Иван (благодать Божья), Ипполит (распрягающий коней), Климент (милостивый), Максим (величайший), Пелагея (море), Петр (скала, камень), Савин (почитатель), Степан (венец), Федор (Божий дар) и Феофил (боголюбивый).

По католическим - Алексей (защитник), Антон (вступающий в бой), Бенедикт (благословенный), Варфоломей (сын Птолемея), Георгий (земледелец), Демьян (покорный), Евлалия (сладко говорящая), Иван (благодать Божья), Модест (скромный), Николай (побеждающий народ), Фома (близнец), Юлиан (из рода Юлиев) и Яков (следующий по пятам).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.