Берегитесь нечистой силы и запаситесь капустой!

Запреты дня 11 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Лаврентьев день freepik.com

В четверг, 11 февраля 2021 года, православные христиане чтут память святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского.

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Что нельзя делать на Лаврентьев день 11 февраля 2021?

поднимать предметы на улице, на пороге или у входной двери

садиться на подушку

заниматься рукоделием

ругать детей

отказывать в помощи

женщинам заниматься тяжелым физическим трудом

выходить из дома при наступлении темноты

начинать новые дела.

Приметы на Лаврентьев день 11 февраля 2021

Лаврентьев день считается неблагоприятным по народному календарю. Поэтому прежде люди старались всячески защитить себя и свой дом от нечистой силы в это время: углы дом, скот и животных, всех домочадцев сбрызгивали святой водой, а на полях, чтобы ведьмы не делали «заломов» травы, втыкали по углам чертополох.

С осторожностью относились на Лаврентьев день к зеркалам: в них старались долго не глядеться, и уж тем более не говорить и не думать ничего дурного. Считалось, что все страхи могут материализоваться.

На День святого Лаврентия было принято печь закрытые пироги с капустной начинкой - кулебяки, да и в целом воздерживаться от мяса и мясных блюд.

В молитвах святого Лаврентия просят об исцелении болезней глаз и слепоты.

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Другие праздники 11 февраля 2021

Международный день женщин и девочек в науке

Всемирный день больного.

Именины 11 февраля 2021

День ангела по православным святцам отмечают Герасим (уважаемый), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Игнат (огненный), Иона (голубь), Константин (постоянный), Лаврентий (лавр, римский), Леонтий (львиный), Лука (светлый), Роман (римлянин), Юлиан (посвященный Юлию) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Бенедикт (благословенный), Григорий (бодрствующий), Иона (голубь), Лазарь (Бог мне помог), Лука (светлый), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Феликс (счастливый).

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