13 и 14 февраля маркет-молл «Дарынок» перенесёт гостей в одну из самых романтических историй любви – сказку «Красавица и Чудовище».

Гости встретят Белль и зверя, Люмьера и Гастона; смогут посидеть за чаепитием, как в средневековом замке, и собственноручно сделать большую вечную розу на тематическом мастер-классе. Все активности – бесплатные.

Со страниц сказки Шарля Перро сойдут все главные герои. И с 12:00 до 18:00 в зоне Wi-Fi проведут много волшебных развлечений. Возле сцены управлять праздником будут Гастон, Белль и Чудовище, чтобы все посетители наверняка окунулись в шоу мыльных пузырей, отведали вкуснейшей сладкой ваты, нанесли яркие временные тату и позировали для семейного альбома перед фотобоксом, который сразу же порадует моделей яркими распечатанными фотографиями.

Дарынок проведет празднование Дня влюбленных Пресс-служба

А жонглёры, барабанщики и аниматоры только дополнят атмосферу и проведут виртуозные променады на «Дарынке» с 12:30 до 17:30.

Если не успели подготовить подарок своей второй половинке или просто любите мастерить собственноручно – с 12:00 до 18:00 в зоне Wi-Fi будет проходить мастер-класс по созданию вечных роз из гофрированной бумаги.

Дарынок проведет празднование Дня влюбленных Пресс-служба

Фанатам квестов также будет чем заняться. «Дарынок» подготовил интерактивные задания: отгадывайте локацию на территории маркет-молла по ребусу, фотографируйте это место и получайте призы. Детали и задания гости найдут на инфостойках у 1 и 6 входов.

Участвуя в развлекательной программе и в квесте, посетители получат местную валюту – «хэппики», которые можно обменять на настоящие подарки в «Хэппи шопе». Призы, как и «хэппики», можно также выиграть, покрутив колесо фортуны у 6 входа.

Дарынок проведет празднование Дня влюбленных Пресс-служба

Мероприятия на «Дарынке» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Кроме того, в маркет-молле до 28 февраля включительно продолжает действовать акция #КАПУСТАнаШОПІНГ, в рамках которой покупатели за регистрацию чеков могут выиграть сертификаты на шопинг на сумму 3 000, 5 000 или 10 000 грн. Всего будет разыгрываться 500 тысяч гривен сертификатами. Официальные правила акции по ссылке.

Дарынок проведет празднование Дня влюбленных Пресс-служба

Подробно с программой активностей маркет-молла «Дарынок» можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте . Также следите за новостями на страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Маркет-молл «Дарынок» находится на Лесном массиве, ул. Магнитогорская, 1а (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 21:00.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

У стилі «Красуня і Чудовисько»: Даринок проведе святкування Дня закоханих

13 і 14 лютого маркет-молл «Даринок» перенесе гостей в одну з найромантичніших історій кохання – казку «Красуня і Чудовисько». Гості зустрінуть Белль й звіра, Люм’єра й Гастона; зможуть посидіти за чаюванням, як у середньовічному замку, і власноруч зробити велику вічну троянду на тематичному майстер-класі. Усі активності – безкоштовні.

Зі сторінок казки Шарля Перро зійдуть усі головні герої. І з 12:00 до 18:00 у зоні Wi-Fi проведуть багато чарівних розваг. Біля сцени управляти святом будуть Гастон, Белль і Чудовисько, щоб усі відвідувачі поринули в шоу мильних бульбашок, скуштували смачної солодкої вати, нанесли яскраві тимчасові тату й позували для сімейного альбому перед фотобоксом, який відразу ж порадує моделей яскравими роздрукованими фотографіями.

А жонглери, барабанщики й аніматори тільки доповнять атмосферу й проведуть віртуозні променади на «Даринку» з 12:30 до 17:30.

Якщо не встигли підготувати подарунок своїй другій половинці або просто любите майструвати власноруч – з 12:00 до 18:00 у зоні Wi-Fi буде проходити майстер-клас зі створення вічних троянд з гофрованого паперу.

Фанатам квестів також буде чим зайнятися. «Даринок» підготував інтерактивні завдання: відгадуйте локацію на території маркет-моллу за ребусом, фотографуйте це місце й отримуйте призи. Деталі й завдання гості знайдуть на інфостійках біля 1 і 6 входів.

Беручи участь у розважальній програмі та в квесті, відвідувачі отримають місцеву валюту – «хеппіки», які можна обміняти на справжні подарунки в «Хеппі шопі». Призи, як і «хеппіки», можна також виграти, покрутивши колесо фортуни біля 6 входу.

Івенти на «Даринку» проходять з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Крім того, в маркет-моллі до 28 лютого включно продовжує діяти акція #КАПУСТАнаШОПІНГ, у межах якої покупці за реєстрацію чеків можуть виграти сертифікати на шопінг на суму 3 000, 5 000 або 10 000 грн. Усього буде розігруватися 500 тисяч гривень сертифікатами. Офіційні правила акції за посиланням.

Детально з програмою активностей маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках в соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Магнітогорська, 1а (станція метро «Лісова»). Працює щодня з 10:00 до 21:00.