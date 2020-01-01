Обряды и традиции в День Ефрема - Сверчкового Заступника.

Запреты дня 10 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Ефремов день freepik.com

В среду, 10 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Ефрема Сирина.

В народе праздник называют Ефрем Ветреник, Ефрем Ветродуй, Ефрем Сверчковой Заступник или Ефремов день.

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Что нельзя делать на Ефремов день 10 февраля 2021?

убивать насекомых, живущих в доме

ругаться и сквернословить

оставлять посуду немытой

обижать кошек и котов

использовать духи и сильно пахнущие ароматические вещества.

Приметы на Ефремов день 10 февраля 2021

У святого Ефрема в этот день просят в молитвах мудрости и заступничества.

По народному календарю принято отмечать 10 февраля именины домового или Кудесы - день, когда могут произойти любые чудеса. Так как домовые считались очень своенравными домашними духами, в праздник хозяева старались задобрить их: наводили в доме чистоту и порядок, ставили домовому отдельный прибор за столом и приглашали к обеду, оставляли ему в углу кашу или блюдце с молоком, не обижали кошек - верных спутников домового. Вечером вся семья собиралась, чтобы рассказать о подвигах и проказах своего домового. Считалось, что такое внимание будет лестно домашнему духу, и он не будет вредить, а только помогать.

На Ефремов день также стоит провести несложный ритуал: подмести полы веником из полыни. В народе верили, что такой обряд способен защитить дом от нечистой силы.

Также рекомендуется чаще собой любоваться в зеркало, особенно после обеда - это поможет дольше сохранять естественную красоту.

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Другие праздники 10 февраля 2021

Всемирный день зернобобовых

День домового (Кудесы).

Именины 10 февраля 2021

По православному церковному календарю день ангела отмечают Варфоломей (сын Птолемея), Владимир (Владеющий миром), Георгий (земледелец), Ефрем (плодовитый), Игнат (огненный), Исаак (смеющийся), Леонтий (львиный), Ольга (святая), Федор (Божий дар), Феодосий (данный Богом) и Хариса (достойная).

По католическому - Алоизий (весьма мудрый), Вильгельм (решительный защитник), Екатерина (непорочная), Елизавета (Богом я клянусь), Ириней (мирный), Клара (светлая), Петр (скала, камень) и Сильван (из лесов).

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