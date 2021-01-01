Запреты дня 9 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Златоустьев огонь
Во вторник, 9 февраля 2021 года, православные христиане отмечают праздник перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, таким образом почитая память богослова.
В народе этот день называют Златоустьев огонь или Златоустов день.
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Что нельзя делать на Златоустьев огонь 9 февраля 2021?
- ссориться и жаловаться
- сплетничать
- мыть и стричь волосы
- дарить и получать подарки
- начинать новые дела
- переезжать
- смотреть на себя в зеркало
- совершать покупки
- подбирать что-либо на улице
- обижать котов и кошек.
Приметы на Златоустьев огонь 9 февраля 2021
Главным обрядом, проводимым в этот день, является зажжение в доме очага. В народе верили, что это может принести семье мир, спокойствие и благополучие на ближайшие 12 месяцев. Хорошей приметой считалось, если удается зажечь все дрова и лучины одним махом, поэтому складывали их в очаге особы способом.
На столе на Златоустов день должны быть непременно пирожки-расстегаи с мясной, грибной или рыбной начинкой.
В молитвах к Ивану Златоусту обращались с просьбами об избавлении от отчаяния, душевного беспокойства, а также для помощи в постижении мудрости и грамоты. Знахари использовали этот день для лечения зубных болей. Существовал особый заговор: “Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели“.
Плохая примета - обжечься, споткнуться или порезаться на Златоустьев огонь.
Сон в ночь на 9 февраля - отражение ваших реальных отношения с ближайшим окружением.
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Другие праздники 9 февраля 2021
- Международный день стоматолога
- Международный день пиццы
- Международный день безопасного интернета
- День рождения волейбола.
Именины 9 февраля 2021
По православному церковному календарю именины отмечают Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Маркиана (марсова) и Петр (скала, камень).
По католическому - Александр (защитник), Анна (благосклонная), Аполлония (посвященная Аполлону), Екатерина (непорочная), Кирилл (господин), Михаил (подобный Богу), Никифор (несущий победу) и Ронан (тюлень).
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