Самое время подлечить зубы, а вот от покупок лучше воздержаться!

Запреты дня 9 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Златоустьев огонь freepik.com

Во вторник, 9 февраля 2021 года, православные христиане отмечают праздник перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, таким образом почитая память богослова.

В народе этот день называют Златоустьев огонь или Златоустов день.

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Что нельзя делать на Златоустьев огонь 9 февраля 2021?

ссориться и жаловаться

сплетничать

мыть и стричь волосы

дарить и получать подарки

начинать новые дела

переезжать

смотреть на себя в зеркало

совершать покупки

подбирать что-либо на улице

обижать котов и кошек.

Приметы на Златоустьев огонь 9 февраля 2021

Главным обрядом, проводимым в этот день, является зажжение в доме очага. В народе верили, что это может принести семье мир, спокойствие и благополучие на ближайшие 12 месяцев. Хорошей приметой считалось, если удается зажечь все дрова и лучины одним махом, поэтому складывали их в очаге особы способом.

На столе на Златоустов день должны быть непременно пирожки-расстегаи с мясной, грибной или рыбной начинкой.

В молитвах к Ивану Златоусту обращались с просьбами об избавлении от отчаяния, душевного беспокойства, а также для помощи в постижении мудрости и грамоты. Знахари использовали этот день для лечения зубных болей. Существовал особый заговор: “Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели“.

Плохая примета - обжечься, споткнуться или порезаться на Златоустьев огонь.

Сон в ночь на 9 февраля - отражение ваших реальных отношения с ближайшим окружением.

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Другие праздники 9 февраля 2021

Международный день стоматолога

Международный день пиццы

Международный день безопасного интернета

День рождения волейбола.

Именины 9 февраля 2021

По православному церковному календарю именины отмечают Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Маркиана (марсова) и Петр (скала, камень).

По католическому - Александр (защитник), Анна (благосклонная), Аполлония (посвященная Аполлону), Екатерина (непорочная), Кирилл (господин), Михаил (подобный Богу), Никифор (несущий победу) и Ронан (тюлень).

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