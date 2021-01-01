Запреты дня 8 февраля 2021: Чего нельзя делать на Федора Студита
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В понедельник, 8 февраля 2021, православная церковь почитает память святого Федора Студита.
Это общественный деятель, писатель и монах, который жил в VIII веке в Византии. Святой был защитником православной веры и слыл чудотворцем - церковь причислила его к лику святых .
В народе день Федора связывают с теми, кто в мире ином - по преданию, в этот день ушедшие родственники тоскуют по тем, кого оставили на земле. Потому 8 февраля стоит помолиться об усопших, зажечь свечу памяти.
- Чего нельзя делать 8 февраля
Также на Федора существует несколько запретов. Предки верили, что 8 февраля нельзя:
- выходить из дому без оберега - древние верили, что в этот день легко встретить человека с “черным глазом“
- ссориться, разводить дрязги - стоит примириться с теми, с кем существуют натянутые отношения.
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