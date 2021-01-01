Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 8 февраля 2021: Чего нельзя делать на Федора Студита

Комментариев: 0
Предки называли день Федора особенным - почему - расскажет Ivona.

Предки считали, что на Федора нужно носить оберег от сглаза
Предки считали, что на Федора нужно носить оберег от сглаза
Depositphotos.com

Читай также: Гороскоп на 8 февраля 2021 года

В понедельник, 8 февраля 2021, православная церковь почитает память святого Федора Студита.

Это общественный деятель, писатель и монах, который жил в VIII веке в Византии. Святой был защитником православной веры и слыл чудотворцем -  церковь причислила его к лику святых . 

В народе день Федора связывают с теми, кто в мире ином - по преданию, в этот день ушедшие родственники тоскуют по тем, кого оставили на земле. Потому 8 февраля стоит помолиться об усопших, зажечь свечу памяти. 

  • Чего нельзя делать 8 февраля

Также на Федора существует несколько запретов. Предки верили, что 8 февраля нельзя:

  • выходить из дому без оберега - древние верили, что в этот день легко встретить человека с “черным глазом“
  • ссориться, разводить дрязги - стоит примириться с теми, с кем существуют натянутые отношения. 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: какой сегодня праздник, запреты дня, чего нельзя делать сегодня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь