Запреты дня 7 февраля 2021: Чего нельзя делать в день Григория

Предки считали, что на Григория, 7 февраля, нельзя сплевывать на улице - почему - расскажет Ivona.

Зачем на Григория носили с собой сахар Depositphotos.com

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В воскресенье, 7 февраля 2021, православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. Святой Григорий жил в III веке - он был известным проповедником веры Христовой и одним из Отцов церкви. Святой оставил ряд богословских трудов, которые изучают и сегодня.

В народе праздник называют Григорьев день. В эти сутки принято делать добро, помогать ближним - особенно нуждающимся, и благодарить за все хорошее. Также стоит помнить, что “добро на заказ“ - не считается. Все хорошие поступки должны быть настоящими, и совершатся по велению сердца.

Талисман дня 7 февраля

В среде торговцев встарь сложилась традиция: чтобы продажи шли удачно - нужно носить с собой кусочек сахара. Такой необычный оберег сулил удачу на Григория.

Чего нельзя делать 7 февраля на Григория

Древние считали, что 7 февраля нельзя:

сплевывать себе под ноги - считалось, что такая нечистоплотность может спугнуть удачу с жизненного пути

выполнять тяжелую работу

ходить далеко от дома - предки считали, что на Григория вообще лучше не покидать свого жилища

стричься, менять прическу - в наше время запрет актуален также по поводу маникюра (считалось, что такие перемены ведут к проблемам. которые придется долго решать)

сквернословить, думать плохо о себе и окружающих, проклинать - день Григория считается “магическим“ - все сказанное или то, чего сильно хочет - может сбыться.

Именины 7 февраля празднуют:

Евгения, Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Филипп.

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