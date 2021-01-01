Запреты дня 7 февраля 2021: Чего нельзя делать в день Григория
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В воскресенье, 7 февраля 2021, православная церковь чтит память святителя Григория Богослова. Святой Григорий жил в III веке - он был известным проповедником веры Христовой и одним из Отцов церкви. Святой оставил ряд богословских трудов, которые изучают и сегодня.
В народе праздник называют Григорьев день. В эти сутки принято делать добро, помогать ближним - особенно нуждающимся, и благодарить за все хорошее. Также стоит помнить, что “добро на заказ“ - не считается. Все хорошие поступки должны быть настоящими, и совершатся по велению сердца.
- Талисман дня 7 февраля
В среде торговцев встарь сложилась традиция: чтобы продажи шли удачно - нужно носить с собой кусочек сахара. Такой необычный оберег сулил удачу на Григория.
- Чего нельзя делать 7 февраля на Григория
Древние считали, что 7 февраля нельзя:
- сплевывать себе под ноги - считалось, что такая нечистоплотность может спугнуть удачу с жизненного пути
- выполнять тяжелую работу
- ходить далеко от дома - предки считали, что на Григория вообще лучше не покидать свого жилища
- стричься, менять прическу - в наше время запрет актуален также по поводу маникюра (считалось, что такие перемены ведут к проблемам. которые придется долго решать)
- сквернословить, думать плохо о себе и окружающих, проклинать - день Григория считается “магическим“ - все сказанное или то, чего сильно хочет - может сбыться.
Именины 7 февраля празднуют:
Евгения, Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Петр, Филипп.
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