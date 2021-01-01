О чем стоит попросить святую Ксению?

Запреты дня 6 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Аксиньин день freepik.com

В субботу, 6 февраля 2021 года, православные христиане чтут память блаженной Аксиньи (Ксении) Петербургской.

В народе этот день называют Аксиньин день, Ксения Полузимница, Аксинья Полузимница, Аксинья Полухлебница или Тимофей Полузимник.

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Что нельзя делать на Аксиньин день 6 февраля 2021?

завязывать узлы

перестилать постель

стричь ногти и волосы

резать хлеб

лениться

заниматься лепкой из теста

подметать

ужинать и объедаться

шить, прясть, вязать, вышивать

рассказывать свои сны

сквернословить.

Приметы на Аксиньин день 6 февраля 2021

Святая Аксинья считается хранительницей домашнего очага, заступницей вдов и замужних женщин. Ей молятся об укреплении семейного счастья и женского здоровья.

Этот день надлежит провести в добрых делах и помощи нуждающимся.

В ночь на 6 февраля снятся вещие сны.

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Другие праздники 6 февраля 2021

Всемирный день отказа от мобильного телефона

Международный день бармена

Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах

День Боба Марли.

Именины 6 февраля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Анастасий (возрожденный), Герасим (уважаемый), Денис (посвященный Дионису), Зосима (живой), Иван (благодать Божья), Ксения (иностранка), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Тимофей (почитающий Бога) и Филипп (любящий лошадей).

По католическому - Аманд (милый), Доротея (дар Божий), Матвей (Божий человек) и Феофил (боголюбивый).

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