6-7 февраля у киевлян и гостей города будет возможность телепортироваться в красочную культуру востока, не пересекая границ.

Столичный маркет-молл «Дарынок» приглашает на празднование китайского Нового года. В программе: традиционные шоу с танцами главных символов – китайских львов, практика работы с тибетскими поющими чашами, мастер-класс создания фигурок оригами, расчёт индивидуальной карты фэн-шуй и другое. Встречаемся в зоне Wi-Fi. Все активности бесплатные.

Традиционное представление с танцами львов

Сложно представить китайский Новый год без экспрессивных движений больших цветных львов – символа приходящей удачи и новой силы. Выступление имеет не только символическое значение, но и демонстрирует хорошую физическую подготовку и замысловатую парную акробатику участников. В рамках празднования на «Дарынке» танцы львов будут проходить в несколько волн: в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

Игра на тибетских поющих чашах и мастер-класс искусства оригами

C 12:00 до 18:00 на локации расположатся сразу несколько тематических активностей. Например, гости смогут насладиться расслабляющими мелодиями тибетских чаш или поиграть на необычном инструменте самостоятельно, следуя инструкциям профессионала.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

Можно также присоединиться к мастер-классу искусства оригами. Куда легче начинать новое хобби не с видеоуроков в интернете, а на занятии с опытным преподавателем, который, к тому же, поведает все секреты техники. Будет интересно и взрослым, и детям.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

Последние, к тому же, оценят и возможность сделать яркое временное тату в зоне аквагрима и глиттер-изображений. Мастера рисунков на коже воплотят в арт любые пожелания.

Всё по фэн-шуй

Вишенкой на торте станут консультации специалиста об обустройстве дома с 12:00 до 18:00 – расчёт индивидуальной карты фэн-шуй всем желающим. И сертификат на занятие танцами в подарок.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

Мероприятия на «Дарынке» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Кроме того, в маркет-молле до 28 февраля включительно продолжает действовать акция #КАПУСТАнаШОПІНГ, в рамках которой покупатели за регистрацию чеков могут выиграть сертификаты на шопинг в магазинах «Дарынка» номиналом 1 000 грн каждый. Всего будет разыгрываться 500 сертификатов. Официальные правила акции по ссылке.

Подробно с программой активностей маркет-молла «Дарынок» можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте . Также следите за новостями на страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Маркет-молл «Дарынок» находится на Лесном массиве, ул. Магнитогорская, 1а (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 21:00.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год Пресс-служба

На Даринку відсвяткують китайський Новий рік з шоу левів, тибетськими чашами й заняттями з оригамі

6-7 лютого в киян і гостей міста буде можливість телепортуватись у барвисту культуру сходу, не перетинаючи кордонів. Столичний маркет-молл «Даринок» запрошує на святкування китайського Нового року. У програмі: традиційні шоу з танцями головних символів – китайських левів, практика роботи з тибетськими співаючими чашами, майстер-клас зі створення фігурок оригамі, розрахунок індивідуальної карти фен-шуй та інше. Зустрічаємось у зоні Wi-Fi. Усі активності безкоштовні.

Традиційний спектакль з танцями левів

Складно уявити китайський Новий рік без експресивних рухів великих кольорових левів – символу приходу удачі й нової сили. Виступ має не тільки символічне значення, а й демонструє гарну фізичну підготовку та хитромудру парну акробатику учасників. У межах святкування на «Даринку» танці левів будуть проходити в кілька хвиль: о 13:00, 14:00, 15:00 і 16:00.

Гра на тибетських співаючих чашах і майстер-клас з мистецтва оригамі

З 12:00 до 18:00 на локації розташуються відразу кілька тематичних активностей. Наприклад, гості зможуть насолодитися розслабляючими мелодіями тибетських чаш або пограти на незвичайному інструменті самостійно, дослухаючись до інструкцій професіонала.

Можна також приєднатися до майстер-класу мистецтва оригамі. Легше починати нове хобі не з відеоуроків в інтернеті, а на занятті з досвідченим викладачем, який, до того ж, повідає усі секрети техніки. Буде цікаво і дорослим, і дітям.

Останні, до того ж, оцінять і можливість зробити яскраве тимчасове тату в зоні аквагриму і гліттер-зображень. Майстри малюнків на шкірі втілять в арт будь-які побажання.

Все по фен-шуй

Вишенькою на торті стануть консультації фахівця про облаштування будинку з 12:00 до 18:00 – розрахунок індивідуальної карти фен-шуй усім охочим. І сертифікат на заняття танцями в подарунок.

Івенти на «Даринку» проходять з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Крім того, в маркет-моллі до 28 лютого включно продовжує діяти акція #КАПУСТАнаШОПІНГ, у межах якої покупці за реєстрацію чеків можуть виграти сертифікати на шопінг у магазинах «Даринку» номіналом 1 000 кожен. Усього буде розігруватися 500 сертифікатів. Офіційні правила акції за посиланням.

Детально з програмою активностей маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках у соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Магнітогорська, 1а (станція метро «Лісова»). Працює щодня з 10:00 до 21:00.