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На Дарынке отпразднуют китайский Новый год с шоу львов, тибетскими чашами и занятиями по оригамиАктуально

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6-7 февраля у киевлян и гостей города будет возможность телепортироваться в красочную культуру востока, не пересекая границ.
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

Столичный маркет-молл «Дарынок» приглашает на празднование китайского Нового года. В программе: традиционные шоу с танцами главных символов – китайских львов, практика работы с тибетскими поющими чашами, мастер-класс создания фигурок оригами, расчёт индивидуальной карты фэн-шуй и другое. Встречаемся в зоне Wi-Fi. Все активности бесплатные.

Традиционное представление с танцами львов

Сложно представить китайский Новый год без экспрессивных движений больших цветных львов – символа приходящей удачи и новой силы.  Выступление имеет не только символическое значение, но и демонстрирует хорошую физическую подготовку и замысловатую парную акробатику участников. В рамках празднования на «Дарынке» танцы львов будут проходить в несколько волн: в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

Игра на тибетских поющих чашах и мастер-класс искусства оригами

C 12:00 до 18:00 на локации расположатся сразу несколько тематических активностей. Например, гости смогут насладиться расслабляющими мелодиями тибетских чаш или поиграть на необычном инструменте самостоятельно, следуя инструкциям профессионала.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

Можно также присоединиться к мастер-классу искусства оригами. Куда легче начинать новое хобби не с видеоуроков в интернете, а на занятии с опытным преподавателем, который, к тому же, поведает все секреты техники. Будет интересно и взрослым, и детям.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

Последние, к тому же, оценят и возможность сделать яркое временное тату в зоне аквагрима и глиттер-изображений. Мастера рисунков на коже воплотят в арт любые пожелания.

Всё по фэн-шуй

Вишенкой на торте станут консультации специалиста об обустройстве дома с 12:00 до 18:00 – расчёт индивидуальной карты фэн-шуй всем желающим. И сертификат на занятие танцами в подарок.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

Мероприятия на «Дарынке» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Кроме того, в маркет-молле до 28 февраля включительно продолжает действовать акция #КАПУСТАнаШОПІНГ, в рамках которой покупатели за регистрацию чеков могут выиграть сертификаты на шопинг в магазинах «Дарынка» номиналом 1 000 грн каждый. Всего будет разыгрываться 500 сертификатов. Официальные правила акции по ссылке.

Подробно с программой активностей маркет-молла «Дарынок» можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте. Также следите за новостями на страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Маркет-молл «Дарынок» находится на Лесном массиве, ул. Магнитогорская, 1а (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 21:00.

На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
На Дарынке отпразднуют китайский Новый год
Пресс-служба

На Даринку відсвяткують китайський Новий рік з шоу левів, тибетськими чашами й заняттями з оригамі

6-7 лютого в киян і гостей міста буде можливість телепортуватись  у барвисту культуру сходу, не перетинаючи кордонів. Столичний маркет-молл «Даринок» запрошує на святкування китайського Нового року. У програмі: традиційні шоу з танцями головних символів – китайських левів, практика роботи з тибетськими співаючими чашами, майстер-клас зі створення фігурок оригамі, розрахунок індивідуальної карти фен-шуй та інше. Зустрічаємось у зоні Wi-Fi. Усі активності безкоштовні.

Традиційний спектакль з танцями левів

Складно уявити китайський Новий рік без експресивних рухів великих кольорових левів – символу приходу удачі й нової сили. Виступ має не тільки символічне значення, а й демонструє гарну фізичну підготовку та хитромудру парну акробатику учасників. У межах святкування на «Даринку» танці левів будуть проходити в кілька хвиль: о 13:00, 14:00, 15:00 і 16:00.

Гра на тибетських співаючих чашах і майстер-клас з мистецтва оригамі

З 12:00 до 18:00 на локації розташуються відразу кілька тематичних активностей. Наприклад, гості зможуть насолодитися розслабляючими мелодіями тибетських чаш або пограти на незвичайному інструменті самостійно, дослухаючись до інструкцій професіонала.

Можна також приєднатися до майстер-класу мистецтва оригамі. Легше починати нове хобі не з відеоуроків в інтернеті, а на занятті з досвідченим викладачем, який, до того ж, повідає усі секрети техніки. Буде цікаво і дорослим, і дітям.

Останні, до того ж, оцінять і можливість зробити яскраве тимчасове тату в зоні аквагриму і гліттер-зображень. Майстри малюнків на шкірі втілять в арт будь-які побажання.

Все по фен-шуй

Вишенькою на торті стануть консультації фахівця про облаштування будинку з 12:00 до 18:00 – розрахунок індивідуальної карти фен-шуй усім охочим. І сертифікат на заняття танцями в подарунок.

Івенти на «Даринку» проходять з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Крім того, в маркет-моллі до 28 лютого включно продовжує діяти акція #КАПУСТАнаШОПІНГ, у межах якої покупці за реєстрацію чеків можуть виграти сертифікати на шопінг у магазинах «Даринку» номіналом 1 000 кожен. Усього буде розігруватися 500 сертифікатів. Офіційні правила акції за посиланням.

Детально з програмою активностей маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках у соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Магнітогорська, 1а (станція метро «Лісова»). Працює щодня з 10:00 до 21:00.

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Теги: Дарынок, Китайский новый год
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Источник: Ivona

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