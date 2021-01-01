Какое блюдо нужно обязательно приготовить в этот день?

Запреты дня 5 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Агафия Полухлебника freepik.com

В пятницу, 5 февраля 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела (Агафия) Римлянина.

В народе этот день называют Агафьин день, Климентьев день или Агафий Полухлебник.

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Что нельзя делать на Агафия Полухлебника 5 февраля 2021?

жадничать

отказывать в помощи

лениться

танцевать

смотреть на звездное небо и падающие звезды

подбирать найденные деньги

обсуждать важные дела и вести переговоры

беременным женщинам нельзя стоять на пороге.

Приметы на Агафия Полухлебника 5 февраля 2021

Продолжаются первый подготовительные работы к весеннему сезону: съедобные припасы перебирают и распределяют так, чтобы хватило до конца холодов, зерно для выращивания - просеивают, амбары укрепляют, латают стены и двери, чтобы устранить сырость.

На Агафия не принято лениться: в народе верили, что тот, кто зарекомендует себя в этот день, как старательного работника, может целый год просить у святого помощи и исполнения желаний.

Считалось также доброй приметой приготовить и съесть 5 февраля блюдо из куриного мяса. В основном это были закрытые пироги, остатки которых не стоит хранить до следующего приема пищи, а лучше скормить домашним животным.

Также женщины старались на Агафия Полухлебника надеть на себя все свои украшения. Не для красоты, а чтобы уберечь себя от дурного глаза и нечистой силы.

В ночь на 5 февраля снятся вещие сны. Их значение связывают, в основном, с любовными переживаниями и победами.

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Другие праздники 5 февраля 2021

Всемирный день “Нутеллы“

День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

День эрудита.

Именины 5 февраля 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агафангел/Агафий (добрый вестник), Владимир (владеющий миром), Геннадий (благородный), Евдокия (благоволение), Евсевий (благочестивый), Екатерина (непорочная), Иван (благодать Божья), Иосиф (Бог да воздаст), Климент (милостивый), Макар (счастливый), Милица (милая), Павел (малыш), Серафим (пламенный) и Федор (Божий дар).

По католическому - Агата/Агафья (добрая), Иван (благодать Божья), Исидор (дар Изиды) и Фелиция (счастливая).

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