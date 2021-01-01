В этот день существует длинный список запретов.

Запреты дня 4 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Тимофеев день freepik.com

В четверг, 4 февраля 2021 года, православные христиане чтут память апостола от 70 Тимофея, епископа Эфесского.

Что нельзя делать на Тимофеев день 4 февраля 2021?

бездельничать

выносить мусор

ходить в баню

ругаться и сквернословить

пересаживать комнатные растения

отправляться в дальнюю дорогу

делать маникюр и педикюр

стричь волосы

веселиться до утра

переступать порог дома с левой ноги

делать ремонт

отказывать в помощи

выходить из дома с непокрытой головой.

Приметы на Тимофеев день 4 февраля 2021

День святого Тимофея - тихий, семейный день. В нем есть место работе по дому, уходу за домашними животными и, конечно же, веселью. Зима подходит к концу, поэтому тревог и надежд становится больше с каждым днем. В народе Тимофеев день считали одним из переломных, когда шел подсчет оставшихся до весны запасов. Также тщательно ухаживали за домашними животными, особенно больными, слабыми и новорожденными. Тимофеевские морозы, как правило, не слабее Крещенских, поэтому в этот день старались обогреть и накормить всех, кто в этом нуждается.

Знахари и лекари используют этот день для лечения различных хворей. Особенно удачным может получиться исцеление грыжи.

В ночь на 4 февраля снятся вещи сны.

Другие праздники 4 февраля 2021

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Именины 4 февраля 2021

День ангела по православным святцам отмечают Агафон (благо), Гавриил (сила Божья), Георгий (земледелец), Ефим (благочестивый), Иван (благодать Божья), Иосиф (Бог да воздаст), Леонтий (львиный), Макар (счастливый), Мануил (с нами Бог), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Тимофей (почитающий Бога) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Андрей (мужественный), Вероника (приносящая победу), Денис (посвященный Дионису), Иван (благодать Божья), Иванна (благодать Божья), Иосиф (Бог да воздаст), Исидор (дар Изиды), Мария (любимая, горькая, госпожа), Фелициана (счастливая) и Фома (близнец).

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