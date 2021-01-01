Запреты дня 3 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Максимов день
В среду, 3 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Максима Грека.
День его памяти в народе называют Максимов день или Максим Утешитель.
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Что нельзя делать на Максимов день 3 февраля 2021?
- отказывать людям в помощи
- ссориться с мужем/женой
- ругаться и спорить
- игнорировать чувства других
- давать взаймы соль
- выходить из дома после заката солнца.
Приметы на Максимов день 3 февраля 2021
Святого Максима считают помощником в жизненных бедах, заступником вдов и сирот. В день его памяти необходимо вспомнить добрым словом тех, кто помогает или когда-либо помогал вам в жизни, и помолиться об их здоровье и благополучии.
На Максимов день принято печь пироги с мясной, грибной рыбной или яичной начинкой, освящать их в церкви, и одаривать ими своих благодетелей, членов семьи и просто нуждающихся.
Также святой помогает с неразрешимыми проблемами. В народе верили, что если пойти на Максимов день в лес, найти там березу, прислонить голову к дереву и рассказать все свои печали и трудности, на пути домой к вам может прийти решение вашей дилеммы.
На Максима Утешителя семейные пары выходили, держась за руки, во двор, и вместе стряхивали иней с деревьев, приговаривая: “Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу“. Считалось, что такой обряд способен скрепить брачные узы на долгие годы.
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Другие праздники 3 февраля 2021
- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
- Всемирный день свободной любви
- День золотистого ретривера
- День обручального кольца.
Именины 3 февраля 2021
День ангела по православным святцам отмечают Агнесса (непорочность), Анна (благосклонная), Валерьян (здоровый), Евгений (благородный), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Максим (величайший), Тимофей (почитающий Бога) и Феодосий (данный Богом).
По католическим - Антон (вступающий в бой), Иван (благодать Божья), Игнат (пламенный), Ипполит (распрягающий коней), Клодина (хромая), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Феликс (счастливый).
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