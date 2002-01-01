Дарынок празднует день рождения и запускает кампанию #КАПУСТАнаШОПІНГ

Столичный «Дарынок» отмечает день рождения – 19 лет успешной работы! И анонсирует громкое гуляние.

Целый месяц, с 28 января по 28 февраля, в маркет-молле пройдёт под слоганом #КАПУСТАнаШОПІНГ, в рамках которой посетители смогут получить сертификаты на шопинг общей номинальной стоимостью 500 000 грн. И куда же день рождения без развлечений и музыки? Каждые выходные гостей будут ждать бесплатная развлекательная программа и живая музыка от кавер-групп. Хедлайнер, Jerry Heil, выступит 28 февраля в 17:00. Следите за соцсетями «Дарынка», чтобы ничего не пропустить.

День рождения у «Дарынка», но подарки дарит сам «Дарынок»! Присоединяйтесь к празднованию и розыгрышу сертификатов на шопинг в магазинах маркет-молла, номиналом 1 000 грн каждый. Всего будет разыгрываться 500 сертификатов. Чтобы попасть в список участников, нужно сделать три шага:

В указанный выше период сделать покупку на сумму от 1 000 грн одним или двумя чеками в сумме. К примеру, подарок любимым на День Святого Валентина, 8 марта или просто обновку к весне никто не отменял. Зарегистрировать чек на промостойке у входа №1 «Дарынка» или у главной сцены в зоне Wi-Fi. После регистрации получите уведомление об участии смс-сообщением со своим уникальным номером. Прийти на розыгрыш, который будет проходить в несколько волн: 27 и 28 февраля в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. Личное присутствие во время оглашения победителя является обязательным условием.

Участвовать могут только совершеннолетние. Регистрировать можно неограниченное количество чеков.

А счастливчики, которые родились в 2002 году и/или феврале месяце до 2003 года, имеют возможность разово зарегистрироваться для участия в розыгрыше без чеков – онлайн по ссылке.

Победители будут определены с помощью рандомайзера Random.org с трансляцией в прямом эфире на главном экране «Дарынка» в зоне Wi-Fi. Официальные правила акции по ссылке.

Приходя в маркет-молл, будьте уверены, здесь позаботились, чтобы шопинг дополняли интересные и бесплатные активности. Уикенды на «Дарынке» сопровождаются развлекательными программами с аниматорами, шоу, призами, мастер-классами и живой музыкой.

В частности, в эти выходные, 6-7 февраля, на локации будут праздновать китайский Новый год.

Мероприятия в маркет-молле «Дарынок» проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Подробно с программой активностей маркет-молла «Дарынок» можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте . Также следите за новостями на страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

Маркет-молл «Дарынок» находится на Лесном массиве, ул. Магнитогорская, 1а (станция метро «Лесная»). Работает каждый день с 10:00 до 21:00.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Даринок святкує день народження і запускає кампанію # КАПУСТАнаШОПІНГ



Столичний маркет-молл «Даринок» святкує день народження – 19 років успішної роботи! І анонсує гучне гуляння. Цілий місяць, з 28 січня до 28 лютого включно, в маркет-моллі пройде під слоганом #КАПУСТАнаШОПІНГ, у рамках якого відвідувачі зможуть отримати сертифікати на шопінг загальною номінальною вартістю 500 000 грн. І куди ж день народження без розваг і музики? Щовихідних гостей чекатимуть безкоштовна розважальна програма й жива музика від кавер-гуртів. Хедлайнер, Jerry Heil, виступить 28 лютого о 17:00. Слідкуйте за соцмережами «Даринку», щоб нічого не пропустити.

День народження у «Даринка», але подарунки дарує сам «Даринок»! Приєднуйтесь до святкування і розіграшу сертифікатів на шопінг, номіналом 1 000 грн кожен. Усього буде розігруватись 500 сертифікатів. Щоб потрапити в список учасників, потрібно зробити три кроки:

1. У зазначений вище період зробити покупку на суму від 1 000 грн одним або двома чеками. Наприклад, подарунок коханим на День Святого Валентина, 8 березня або просто обновку до весни ніхто не відміняв.

2. Зареєструвати чек на промостійці біля входу №1 «Даринку» або біля головної сцени в зоні Wi-Fi. Після реєстрації отримайте смс-повідомлення про участь зі своїм унікальним номером.

3. Прийти на розіграш, який буде проходити в кілька хвиль: 27 і 28 лютого о 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 і 20:00. Особиста присутність під час оголошення переможця є обов'язковою умовою.

Брати участь можуть тільки повнолітні. Реєструвати можна необмежену кількість чеків.

А щасливчики, які народилися у 2002 році і/або в лютому місяці до 2003 року, мають можливість один раз зареєструватися для участі в розіграші без чеків – онлайн за посиланням.

Переможці будуть визначені за допомогою рандомайзера Random.org з трансляцією у прямому ефірі на головному екрані «Даринку» в зоні Wi-Fi. Офіційні правила за посиланням.

Завітавши в маркет-молл, будьте впевнені, тут продумали, щоб шопінг був доповнений цікавими й безкоштовними активностями. Вікенди на «Даринку» супроводжуються розважальними програмами з аніматорами, шоу, призами, майстер-класами та живою музикою.

Заходи в маркет-моллі «Даринок» проходять з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Детально з програмою активностей маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках у соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Магнітогорська, 1а (станція метро «Лісова»). Працює щодня з 10:00 до 21:00.