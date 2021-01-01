А также каким приметам стоит последовать.

Запреты дня 2 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Ефимов день freepik.com

Во вторник, 2 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Евфимия Великого.

В народе этот день называют Ефимов день или Ефим Метельный.

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Что нельзя делать на Ефимов день 2 февраля 2021?

терять вещи

небрежно обращаться с огнем и острыми предметами

поднимать с земли мелочь

петь после заката

стричь ногти

перебирать крупы

ходить в грязной обуви и сильно поношенной одежде

совершать крупные покупки.

Приметы на Ефимов день 2 февраля 2021

В этот день нередко играли свадьбы, чтобы успеть соединить себя узами брака до Великого поста (во время которого венчание и свадебные торжества запрещены).

Также на Ефима наблюдали за животными - считалось, что по их поведению можно предсказать грядущую погоду: к примеру, если домашний кот скребет полы и углы - стоит ждать метели. В народе верили: какая погода будет на Ефима Метельного, такой же жди и на Масленицу.

Сны в ночь на 2 февраля - вещие. Правда, толковать их следует наоборот: дурные знаки и символы в сновидениях - предвестники долго и счастливой жизни.

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Другие праздники 2 февраля 2021

Всемирный день водно-болотных угодий

День ежа

Международный день безопасного интернета

День осведомленности о ревматоидном артрите.

Именины 2 февраля 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агния (непорочная), Василий (царственный), Евсей (благочестивый), Ефим (благочестивый), Захар (помнящий Господа), Инна (бурный поток), Лев (лев), Лаврентий (лавр, римский), Павел (малыш), Пинна (раковина-жемчужница), Римма (римская) и Фирс (увенчанный цветами).

По католическому - Андрей (мужественный), Бруно (бурый), Екатерина (непорочная), Иван (благодать Божья), Иванна (благодать Божья), Корнелий (рог), Лаврентий (лавр, римский), Петр (скала, камень) и Стефан (венец).

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