Запреты дня 1 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Макарьев день Pinterest.com

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Макрьев день или же, как его еще называют день Святого Макария, отмечается 1 февраля.

Согласно церковному календарю, это дата почтения памяти священнослужителя Макария Великого. В народе Макария стали называть Весноуказчиком, ведь по погоде в этот день люди судили о том, когда же наступит весна.

Что категорически нельзя делать на Макарьев день 1 февраля:

В этот день запрещается работать, иначе весь год «пахать» придется;

Макарий Великий не любил черный цвет, он считал его траурным оттенком. Поэтому в этот день велено разбавлять наряды яркими и светлыми цветами;

На день Макария нельзя стричься, поэтому если у вас запланирован поход к парикмахеру, лучше перенесите на другой день;

Ваша речь в этот день должна быть максимально чистой.

Народные приметы на 1 февраля:

Ясный день или оттепель – к ранней весне.

Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.

Какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет.

Звёздное небо – к затяжной зиме.

Сны, увиденные в ночь на 1 февраля – вещие. Они могут сбыться в самое ближайшее время.

Именины 1 февраля:

Арсений, Ефим, Макар, Петр, Антон, Николай, Федор, Марк.

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