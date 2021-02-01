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Запреты дня 1 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Макарьев день

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Запреты дня 1 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Макарьев день
Запреты дня 1 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Макарьев день
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Макрьев день или же, как его еще называют день Святого Макария, отмечается 1 февраля. 

Согласно церковному календарю, это дата почтения памяти священнослужителя Макария Великого. В народе Макария стали называть Весноуказчиком, ведь по погоде в этот день люди судили о том, когда же наступит весна.

Что категорически нельзя делать на Макарьев день 1 февраля:

  • В этот день запрещается работать, иначе весь год «пахать» придется;
  • Макарий Великий не любил черный цвет, он считал его траурным оттенком. Поэтому в этот день велено разбавлять наряды яркими и светлыми цветами;
  • На день Макария нельзя стричься, поэтому если у вас запланирован поход к парикмахеру, лучше перенесите на другой день;
  • Ваша речь в этот день должна быть максимально чистой.

Народные приметы на 1 февраля:

  • Ясный день или оттепель – к ранней весне.
  • Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
  • Какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет.
  • Звёздное небо – к затяжной зиме.
  • Сны, увиденные в ночь на 1 февраля – вещие. Они могут сбыться в самое ближайшее время.

Именины 1 февраля:

Арсений, Ефим, Макар, Петр, Антон, Николай, Федор, Марк.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня
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Источник: ivonа bigmir)net

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