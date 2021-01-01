Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 29 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Петров день

Комментариев: 0
Главные приметы и традиции дня.
Запреты дня 29 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Петров день
Запреты дня 29 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Петров день
freepik.com

В пятницу, 29 января 2021 года, православные христиане отмечают один из праздников, посвященный апостолу Петру - поклонение честным веригам апостола Петра.

Читай также: Знаки Зодиака, дружба с которыми настоящее везение

Что нельзя делать на Петров день 29 января 2021?

  • ругаться и сквернословить
  • использовать острые предметы
  • выбрасывать хлеб и крошки
  • отказываться от угощения
  • сплетничать
  • драться.

Приметы на Петров день 29 января 2021

Всего в году несколько дней, которые называют Петровыми. 29 января отмечается поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра - одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Петр Полукорм.

Такое необычное название произошло от главной традиции дня - проверять, сколько же осталось съедобных запасов для скота до весенних выпасов. Хорошей приметой было обнаружить в закромах около половины запасенного корма. Если там оказывалось гораздо меньше, сено и солому начинали экономить.

Впрочем, проводили инвентаризацию не только запасов для домашнего скота. Нельзя встречать Петров день с пустым холодильником, отказываться от угощения, особенно если речь идет о хлебе и мучных изделиях.

Читай также: Календарь лунных и солнечных затмений на 2021 год

Именины 29 января 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья), Неонилла (юность), Максим (величайший) и Петр (скала, камень).

По католическому - Валерий (здоровый), Константин (постоянный), Джунипер (можжевельник) и Юлиан (принадлежащий Юлию).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, праздники, приметы, именины, День ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь