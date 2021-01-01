Запреты дня 29 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Петров день
В пятницу, 29 января 2021 года, православные христиане отмечают один из праздников, посвященный апостолу Петру - поклонение честным веригам апостола Петра.
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Что нельзя делать на Петров день 29 января 2021?
- ругаться и сквернословить
- использовать острые предметы
- выбрасывать хлеб и крошки
- отказываться от угощения
- сплетничать
- драться.
Приметы на Петров день 29 января 2021
Всего в году несколько дней, которые называют Петровыми. 29 января отмечается поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра - одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Петр Полукорм.
Такое необычное название произошло от главной традиции дня - проверять, сколько же осталось съедобных запасов для скота до весенних выпасов. Хорошей приметой было обнаружить в закромах около половины запасенного корма. Если там оказывалось гораздо меньше, сено и солому начинали экономить.
Впрочем, проводили инвентаризацию не только запасов для домашнего скота. Нельзя встречать Петров день с пустым холодильником, отказываться от угощения, особенно если речь идет о хлебе и мучных изделиях.
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Именины 29 января 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья), Неонилла (юность), Максим (величайший) и Петр (скала, камень).
По католическому - Валерий (здоровый), Константин (постоянный), Джунипер (можжевельник) и Юлиан (принадлежащий Юлию).
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