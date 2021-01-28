Гороскоп на 28 января 2021 года

Кто же получит в этот четверг подарок от любимого, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 28 января 2021 года (28.01.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кого ждет судьбоносная встреча с будущей второй половинкой.

Гороскоп на 28 января 2021 Овен

Сейчас у вас хороший период, когда есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице. Не исключено, что познакомитесь с интересным человеком. А семейные Овны могут рассчитывать на подарок от любимого.

Гороскоп на 28 января 2021 Телец

Постарайтесь заняться наведением порядка в делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Со всеми задуманными делами вы легко справитесь.

Гороскоп на 28 января 2021 Близнецы

28 января Близнецы смогут быть полезными своим близким, такая помощь в будущем вернется сторицей. В этот четверг стоит прислушаться к своей интуиции.

Гороскоп на 28 января 2021 Рак

Если вы долгое время бьетесь над решением какого-то вопроса, то сейчас у вас появится прекрасная возможность изменить ситуацию в свою пользу. День пройдет без казусов и плохих известий.

Гороскоп на 28 января 2021 Лев

У представителей этого знака Зодиака могут возникнуть конфликты на ровном месте. Вам нужна эмоциональная разгрузка. Направьте свою активность на рабочие вопросы.

Гороскоп на 28 января 2021 Дева

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День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Если у вас запланированы поездки – они пройдут благополучно.

Гороскоп на 28 января 2021 Весы

Почему-то в четверг 20 января у Весов пропадет желание трудится. Скорее всего это связано с тем, что вы давно не были в отпуске. Посвятите вторую половину дня для релакса и спа-процедур.

Гороскоп на 28 января 2021 Скорпион

Если вы свободны, не отказывайтесь от приглашений в компанию. Там возможна встреча с человеком старше вас, который станет вашей второй половинкой.

Гороскоп на 28 января 2021 Стрелец

Стрельцы, данный отрезок времени не лучший период для авантюризма. Удача вас будет сопутствовать во всех ваших проявлениях. Вечером почувствуйте романтическое настроение.

Гороскоп на 28 января 2021 Козерог

Зачем вам чужие планы? Не стоит тратить время на тех, кто вам когда-то отказал. Сейчас лучше направить свои все ресурсы на решение личных забот. Любимый человек готовит вам сюрприз.

Гороскоп на 28 января 2021 Водолей

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В четверг 28 января Водолеи могут смело отстаивать свою правоту, правда будет на вашей стороне! Есть еще одна хорошая новость: спорные вопросы наконец-то будут закрыты.

Гороскоп на 28 января 2021 Рыбы

Рыбы, вас ждут приятные сюрпризы. Начните планировать выходные так, чтобы совершенно не касаться работы в эти дни. Ваш организм и душевное состояние требуют отдыха.

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