В народе этот день также называют Днем колдунов.

Запреты дня 28 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Павлов день pinterest.com

В четверг, 28 января 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Павла Фивейского (Египетского), Отшельника и Пустынника.

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Что нельзя делать на Павлов день 28 января 2021?

сквернословить

завидовать

ругаться и выяснять отношения

терять что-либо

оставлять жилище и одежду грязными

пускать в дом черных котов (если они не живут с вами постоянно)

озвучивать и обсуждать планы на будущее

заниматься ремонтом

выходить на улицу голодным

ходить в лес

грубить и отказывать в помощи пожилым

беременным женщинам: выходить из дома, принимать подарки и/или отдавать свои вещи.

Приметы на Павлов день 28 января 2021

Павлов день также называют в народе Днем колдунов. Считается, что опытные ведуны передают своим ученикам знания и силы именно в этот день. Молодые ведьмы и колдуны, желающие опробовать свои способности, могли принести по незнанию немало вреда окружающим. Именно поэтому издавна Павлов день считался одним из опаснейших периодов года.

Люди всячески старались защитить себя, своих близких и своей жилище от воздействия нечистой силы. У святого Павла в молитвах просили о защите от дурного глаза, на окна и двери, а также в кроватки к детям клали веточки полыни и чертополоха, на пороге, перед входом в дом, трижды стучали по дереву и плевали через левое плечо.

Кроме того хозяйки на Павлов день пекли круглый пирог, который затем освящали в церкви. Такая сдоба считалась мощным оберегом, ее делили между всеми членами семьи. Кусочек доставался и домовому, которого боялись разгневать в День колдунов. Дабы задобрить домашнего духа, ему оставляли у печи стакан киселя и пирог, а во время обеда для него ставили на стол отдельный столовый прибор и наливали рюмку горячительного.

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Другие праздники 28 января 2021

Международный день защиты персональных данных

Велесичи (Кудесы) - День домового

Всемирный день безработных

Международный день конструктора “Лего“

День поп-арта.

Именины 28 января 2021

День Ангела по православным святцам отмечают Варлам (сын Божий), Гавриил (сила Божья), Герасим (уважаемый), Елена (солнечный свет), Иван (благодать Божья), Максим (величайший), Михаил (подобный Богу), Павел (малыш) и Прохор (первопроходец).

По католическим - Агния (непорочность), Валерий (здоровый), Иван (благодать Божья), Иероним (священноименный), Иосиф (Бог да воздаст), Карл (мужчина), Кирилл (господин), Лаврентий (лавр, римский), Леонид (подобный льву), Петр (скала, камень), Фома (близнец), Юлиан (принадлежащий Юлию) и Яков (следующий по пятам).

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