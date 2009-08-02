Эти советы сделают вашу жизнь ярче и счастливее!

Читай также: 10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением

Если внести в свой распорядок дня некоторые позитивные привычки, то есть все шансы чувствовать себя счастливым, здоровым и энергичным человеком.

Итак, какие же, по мнению специалистов из разных сфер деятельности, простые привычки помогут вам стать счастливее:

Занимайтесь спортом по утрам

Простые привычки помогут улучшить здоровье и качество жизни freepik.com

Читай также: Коронавирус в Европе: какие страны ужесточили карантин из-за Covid-19

Утренняя физическая активность придает человеку бодрость на весь день. Правда, не стоит сразу после пробуждения делать упражнения, дайте себе проснуться, выпейте теплой воды, а только потом приступайте к зарядке. Если ежедневно, в том числе и в выходные дни, уделять 15 минут на физкультуру – это поможет сохранить стройную фигуру и увеличить продолжительность жизни на 10-15 лет.

Пейте чай

Существует огромное количество видов этого замечательного напитка для разных целей. Рассмотрим несколько полезных вариантов: белый чай - восстанавливает организм на клеточном уровне и дарить хорошее настроение.

Пуэр благотворно влияет на укрепление здоровья и защищает от ряда опасных заболеваний, а чай с интересным названием «улун» - улучшает качество интеллектуальной деятельности и помогает избавляться от лишних килограммов.

Читайте

Простые привычки помогут улучшить здоровье и качество жизни freepik.com

По мнению специалистов, 20 страниц прочитанного текста в день помогают защититься от болезни Альцгеймера. Кстати, а вы знали, что чтение считается лучшим средством от стресса? Чтение книг пополняет ваш словарный запас, влияет на качество речи и создает образ интеллектуально развитого человека. Читать также полезно перед сном, после этого у человека наблюдается качественный сон.

Ложитесь спать пораньше

Читай также: Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили - эксперт

Необходимо спать порядка 8-9 часов для того, чтобы качественно восстановить свои силы во сне и наладить все обменные процессы. Лучше всего отправляться в постель не позже 22-23 часов.

Возьмите привычку просыпаться на работу чуть раньше обычного, так у вас появиться больше времени спокойно и без спешки собраться на службу.

Правильно питайтесь

Простые привычки помогут улучшить здоровье и качество жизни freepik.com

Организму всегда нужны витамины и минералы, а лучше всего они усваиваются с пищей. Так что старайтесь наладить свое питание.

Для правильного питания в вашем рационе должны быть овощи, фрукты, зелень, продукты растительного происхождения.

Общайтесь с интересными людьми

Простые привычки помогут улучшить здоровье и качество жизни freepik.com

Читай также: Названы лучшие города для дистанционной работы в мире

Важно понимать, что круг общения во многом формирует наши ценности и образ жизни. Человеку всегда трудно сказать «нет» в компании, где предлагают закурить или выпить.

Для чего нужны друзья? Явно не для того, чтобы подсадить вас на вредные привычки. Люди, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения должны помогать нам стать лучше, мотивировать на личное развитие и не только.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: