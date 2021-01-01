Чего стоит опасаться в этот день?

Запреты дня 27 января 2021: Чего категорически нельзя делать на День святой Нины freepik.com

В среду, 27 января 2021 года, православные христиане чтут память равноапостольной Нины (Нино).

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Что нельзя делать на День святой Нины 27 января 2021?

долго спать

бездельничать

обижаться

повышать голос

давать долг или угощать кого-либо (кроме своей семьи) молоком и/или молочными продуктами

выносить мусор

стричь волосы

обращаться грубо с домашними животными и скотом.

Приметы на День святой Нины 27 января 2021

Нинин день не считается праздничным (в широком понимании этого слова) днем, однако имеет свои непреложные традиции. Так, к примеру, на Нины принять ухаживать за своими домашним животными, в особенности - скотом, который кормит хозяев. Хлев убирают, устилают свежей соломой, животных угощают различными лакомствами. Доброй приметой считается даже просто погладить животину, а вот обижать братьев наших меньших нельзя ни в коем случае.

Считается, что молоко в этот день обладает особыми свойствами: способно исцелить от болезней, залечить ожоги и змеиные укусы, да и в целом - укрепляет здоровье. Но употреблять молоко и молочные продукты (особенно собственного производства) на День святой Нины можно лишь в семейном кругу: в народе верили, что в этот день приходят просить молока те, кто желает вам зла и хочет сглазить.

Знахари на Нинин день проводят обряды на успех в делах, особенно торговле, да и в целом он хорош для начинаний. Тот, кто прилежно трудится, непременно получит свое вознаграждение.

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Другие праздники 27 января 2021

Международный день памяти жертв Холокоста

День шоколадного торта

День научно-популярного журнала “National Geographic“.

Именины 27 января 2021

День ангела по православным святцам отмечают Агния (непорочность), Адам (человек), Андрей (мужественный), Аристарх (лучший повелитель), Вениамин (счастливый сын), Домн (господин), Давид (возлюбленный), Евсевий (благочестивый), Иеремия (вознесенный Богом), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Иосиф (Бог да воздаст), Исаак (смеющийся), Исаия (Божественный спаситель), Макар (счастливый), Марк (молот), Моисей (взятый из воды), Нина (госпожа, царица), Павел (малыш), Пафнутий (принадлежащий Богу), Прокл (преславный), Савва (старец), Сергей (высокородный), Степан (венец) и Феодул (слуга Божий).

По католическим - Ангела (вестница), Викентий (побеждающий), Виталий (жизненный), Генрих (глава дома), Девота (благочестивая), Иван (благодать Божья), Мавр (темный), Нина (госпожа, царица) и Юлиан (принадлежащий Юлию).

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