В 2021 году ожидается целых 4 астрономических явления!

Календарь лунных и солнечных затмений на 2021 год pixabay.com

Даты и значение всех затмений, которые ожидаются в 2021 году, собрала для вас Ivona.

Лунные затмения в 2021 году

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26 мая 2021 - полное лунное затмение, “Кровавая Луна“. В 13:18 (по Киевскому времени) в Австрилии, Юго-Восточной Азии и Америке (Северной и Южной) будет возможно наблюдать за полным лунным затмением - первым в 2021 году. Луна при этом приобретет ярко-оранжевый, приближенный к красному, цвет, за что явление и получило название “Кровавая Луна“.

19 ноября 2021 - частное лунное затмение. Это лунное затмение будет частичным. Произойдет оно около 11 часов под знаком Тельца, наблюдать за ним смогут жители Австралии, восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Солнечные затмения в 2021 году

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10 июня 2021 - кольцеобразное солнечное затмение. Частичное солнечное затмение в знаке Близнецов произойдет около 12:40 и будет длиться почти 4 минуты. Наблюдать его смогут жители северной Канады и Дальнего Востока. На нашей территории это затмение пройдет практически незаметное. Солнечное затмение 10-го июня практически в точности повторяет затмение 31 мая 2003 года (правда тогда за ним можно было наблюдать и в нашей стране). Следующее подобное явление ожидается в 2039 году 21 июня.

4 декабря 2021 - полное солнечное затмение. Наблюдать полное затмение, которое произойдет под знаком Стрельца, будет возможно лишь в Антарктиде и южной части Африки. Однако астрологи утверждают, что это явление будет иметь огромное влияние на жителей всего земного шара. Особенно это затмение заденет сферы религии, образования и отношений.

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