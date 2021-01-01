Внимательно наблюдайте за кошками!

Запреты дня 26 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ермилов день freepik.com

Вот вторник, 26 января 2021 года, православные христиане чтут память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

В народе отмечают Ермилов (Ермилин) день.

Читай также: Как не потерять веру в себя, если вас сократили или уволили - эксперт

Что нельзя делать на Ермилов день 26 января 2021?

обижать кошек и других домашних животных

болтать попусту

ругаться и ссориться

умываться до обеда

заниматься тяжелым физическим трудом

не покидать жилище без особой надобности

спать рядом с кошкой.

Приметы на Ермилов день 26 января 2021

Ермилов день считается в народе сложной в энергетическом плане датой, поэтому проводить его было принято в тепле и уюте, в семейном кругу. По этой же причине избегали тяжелого физического труда.

Большое внимание на Ермилин день уделяли кошкам, так как они способны избавить своих владельцев от бессонницы и прочих недугов, а также по их поведению можно предсказать, какой будет погода. Так больным советовали сидеть или стоять там, где любят отдыхать домашние кошки - эти места считались местами силы, которые могут не только облегчить, но даже вылечить недуг. Котов клали в колыбельки малышам, которые плохо спят ночью, но лишь тогда, когда самого ребенка в кроватке нет. Уснуть рядом с кошкой и взрослым и детям на Ермилин день - дурная примета. Полагалось, что это может лишить человека рассудка.

Если на Ермилов день кошка селя на подоконник и внимательно наблюдает за улицей, ждите оттепели. К теплой погоде также увидеть кошку кверху животом или тщательно вылизывающей лапки. А вот если домашний питомец точит когти об пол или стены, а также усиленно прячет мордочку - быть морозам и ненастьям.

Читай также: Главные секреты микроволновки: лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь

Другие праздники 26 января 2021

Международный день таможенника

День работника контрольно-ревизионной службы (День аудиторской службы) Украины

Всемирный день экологического образования.

Именины 26 января 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Максим (величайший), Никодим (побеждающий народ), Никифор (несущий победу), Пахом (сокол), Петр (скала, камень) и Яков (следующий по пятам).

По католическому - Альфонс (благородный), Конан (возвышенный), Маргарита (жемчужина), Паула (маленькая, скромная), Поликарп (многоплодный), Тимофей (почитающий Бога) и Тит (честь).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.