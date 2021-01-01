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Запреты дня 26 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ермилов день

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Внимательно наблюдайте за кошками!
Запреты дня 26 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ермилов день
Запреты дня 26 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ермилов день
freepik.com

Вот вторник, 26 января 2021 года, православные христиане чтут память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

В народе отмечают Ермилов (Ермилин) день.

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Что нельзя делать на Ермилов день 26 января 2021?

  • обижать кошек и других домашних животных
  • болтать попусту
  • ругаться и ссориться
  • умываться до обеда
  • заниматься тяжелым физическим трудом
  • не покидать жилище без особой надобности
  • спать рядом с кошкой.

Приметы на Ермилов день 26 января 2021

Ермилов день считается в народе сложной в энергетическом плане датой, поэтому проводить его было принято в тепле и уюте, в семейном кругу. По этой же причине избегали тяжелого физического труда.

Большое внимание на Ермилин день уделяли кошкам, так как они способны избавить своих владельцев от бессонницы и прочих недугов, а также по их поведению можно предсказать, какой будет погода. Так больным советовали сидеть или стоять там, где любят отдыхать домашние кошки - эти места считались местами силы, которые могут не только облегчить, но даже вылечить недуг. Котов клали в колыбельки малышам, которые плохо спят ночью, но лишь тогда, когда самого ребенка в кроватке нет. Уснуть рядом с кошкой и взрослым и детям на Ермилин день - дурная примета. Полагалось, что это может лишить человека рассудка.

Если на Ермилов день кошка селя на подоконник и внимательно наблюдает за улицей, ждите оттепели. К теплой погоде также увидеть кошку кверху животом или тщательно вылизывающей лапки. А вот если домашний питомец точит когти об пол или стены, а также усиленно прячет мордочку - быть морозам и ненастьям.

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Другие праздники 26 января 2021

  • Международный день таможенника
  • День работника контрольно-ревизионной службы (День аудиторской службы) Украины
  • Всемирный день экологического образования.

Именины 26 января 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Максим (величайший), Никодим (побеждающий народ), Никифор (несущий победу), Пахом (сокол), Петр (скала, камень) и Яков (следующий по пятам).

По католическому - Альфонс (благородный), Конан (возвышенный), Маргарита (жемчужина), Паула (маленькая, скромная), Поликарп (многоплодный), Тимофей (почитающий Бога) и Тит (честь).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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