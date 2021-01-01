Запреты дня 26 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ермилов день
Вот вторник, 26 января 2021 года, православные христиане чтут память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.
В народе отмечают Ермилов (Ермилин) день.
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Что нельзя делать на Ермилов день 26 января 2021?
- обижать кошек и других домашних животных
- болтать попусту
- ругаться и ссориться
- умываться до обеда
- заниматься тяжелым физическим трудом
- не покидать жилище без особой надобности
- спать рядом с кошкой.
Приметы на Ермилов день 26 января 2021
Ермилов день считается в народе сложной в энергетическом плане датой, поэтому проводить его было принято в тепле и уюте, в семейном кругу. По этой же причине избегали тяжелого физического труда.
Большое внимание на Ермилин день уделяли кошкам, так как они способны избавить своих владельцев от бессонницы и прочих недугов, а также по их поведению можно предсказать, какой будет погода. Так больным советовали сидеть или стоять там, где любят отдыхать домашние кошки - эти места считались местами силы, которые могут не только облегчить, но даже вылечить недуг. Котов клали в колыбельки малышам, которые плохо спят ночью, но лишь тогда, когда самого ребенка в кроватке нет. Уснуть рядом с кошкой и взрослым и детям на Ермилин день - дурная примета. Полагалось, что это может лишить человека рассудка.
Если на Ермилов день кошка селя на подоконник и внимательно наблюдает за улицей, ждите оттепели. К теплой погоде также увидеть кошку кверху животом или тщательно вылизывающей лапки. А вот если домашний питомец точит когти об пол или стены, а также усиленно прячет мордочку - быть морозам и ненастьям.
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Другие праздники 26 января 2021
- Международный день таможенника
- День работника контрольно-ревизионной службы (День аудиторской службы) Украины
- Всемирный день экологического образования.
Именины 26 января 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Максим (величайший), Никодим (побеждающий народ), Никифор (несущий победу), Пахом (сокол), Петр (скала, камень) и Яков (следующий по пятам).
По католическому - Альфонс (благородный), Конан (возвышенный), Маргарита (жемчужина), Паула (маленькая, скромная), Поликарп (многоплодный), Тимофей (почитающий Бога) и Тит (честь).
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