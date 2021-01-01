Проверьте список, может вас ждет романтическое приключение .

Авария

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Снится, что попали в аварию? Не стоит себя накручивать, ведь это этот сон вам хотел рассказать, что вам нужно готовиться к бурной ночи любви. Судьба вас столкнет с таким партнером от которого будут мурашки по коже, и вы влюбитесь как девчонка. Ну и, конечно, вас ждет страстная ночь, и может даже не одна.

Арбуз

Сочный ароматный арбуз покрыт толстой коркой, а самое вкусное внутри. Так же и в жизни, скорее всего вам попадается такой партнер, с которым все никак не будет клеиться. Но в скором времени, вы дойдете до секса. Да-да, арбуз во сне — это к наслаждению наяву.

Бомба

Что такое бомба во сне? Это взрыв! В вашем случае вам стоит готовиться к взрыву страсти и любви. Только не теряйте голову в пучине наслаждения и безумных чувств.

Верблюд

Корабль пустыни — символ выносливости и неутомимости, он медленно, но верно движется к намеченной цели. Если вам приснился верблюд, значит, в недалеком будущем вы познакомитесь с мужчиной, обладающим невероятной сексуальной энергией.

10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением freepik.com

Змея

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В реальной жизни мало кому бы хотелось встретиться с этим животным. Если видели змею, греющую на солнышке – то есть все шансы, что встретиться с ласковым и нежным мужчиной, с которым проведете незабываемую ночь. Правда, не стоит терять голову, будьте готовы к тому, что обольститель может вас укусить.

Качели

Кто в детстве не любил кататься на качелях? Согласитесь, качели – это удовольствие еще то. Во сне они символизируют радость, открытость, эмоциональность. А если вы видели сон, где катаетесь вместе с молодым человеком – ждите любовные приключения. Вас может захватить полет бурной страсти, даже на время лишитесь способности реально смотреть на происходящее.

10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением freepik.com

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Какие еще сны предвещают секс: медведь во сне – встретите брутального мужчину, а если убегали от него, то займись сексом в не очень подходящем месте для близости. Слон – если он поднял хобот, ждите любовных авантюр. Танцы скрывают вашу сексуальную энергию, наяву найдется такой партнер, который знает куда это ее направить. Драка – предвещает приятное знакомство, в том числе и с мужчиной с сексуальными фантазиями.

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