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10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением

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Проверьте список, может вас ждет романтическое приключение .
10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
freepik.com
  • Авария

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Снится, что попали в аварию? Не стоит себя накручивать, ведь это этот сон вам хотел рассказать, что вам нужно готовиться к бурной ночи любви. Судьба вас столкнет с таким партнером от которого будут мурашки по коже, и вы влюбитесь как девчонка. Ну и, конечно, вас ждет страстная ночь, и может даже не одна.

  • Арбуз

Сочный ароматный арбуз покрыт толстой коркой, а самое вкусное внутри. Так же и в жизни, скорее всего вам попадается такой партнер, с которым все никак не будет клеиться. Но в скором времени, вы дойдете до секса. Да-да, арбуз во сне — это к наслаждению наяву.

  • Бомба

Что такое бомба во сне? Это взрыв! В вашем случае вам стоит готовиться к взрыву страсти и любви. Только не теряйте голову в пучине наслаждения и безумных чувств.

  • Верблюд

Корабль пустыни — символ выносливости и неутомимости, он медленно, но верно движется к намеченной цели. Если вам приснился верблюд, значит, в недалеком будущем вы познакомитесь с мужчиной, обладающим невероятной сексуальной энергией.

10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
freepik.com

  • Змея

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В реальной жизни мало кому бы хотелось встретиться с этим животным. Если видели змею, греющую на солнышке – то есть все шансы, что встретиться с ласковым и нежным мужчиной, с которым проведете незабываемую ночь. Правда, не стоит терять голову, будьте готовы к тому, что обольститель может вас укусить.

  • Качели

Кто в детстве не любил кататься на качелях? Согласитесь, качели – это удовольствие еще то. Во сне они символизируют радость, открытость, эмоциональность. А если вы видели сон, где катаетесь вместе с молодым человеком – ждите любовные приключения. Вас может захватить полет бурной страсти, даже на время лишитесь способности реально смотреть на происходящее.

10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
10 снов, которые предвещают знакомство со страстным продолжением
freepik.com

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Какие еще сны предвещают секс: медведь во сне – встретите брутального мужчину, а если убегали от него, то займись сексом в не очень подходящем месте для близости. Слон – если он поднял хобот, ждите любовных авантюр. Танцы скрывают вашу сексуальную энергию, наяву найдется такой партнер, который знает куда это ее направить. Драка – предвещает приятное знакомство, в том числе и с мужчиной с сексуальными фантазиями.

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Теги: сонник, сон, секс, знакомства, партнер
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Источник: ivonа bigmir)net

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