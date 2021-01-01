Запреты дня 24 января 2021: Чего нельзя делать на Феодосия

Чего предки старались избегать 24 января и как это связано с морозами .

Чего не нужно делать 24 января depositphotos.com

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В воскресенье, 24 января 2021, православная церковь чтит память преподобного Феодосия Великого.

В народе этот день назывался “Феодосиево тепло“. В церковном календаре 24 января - это день памяти двух святых по имени Феодосий. Одновременно в этот день вспоминают преподобного Феодосия Великого и преподобного Феодосия Антиохийского.

Каковы традиции 24 января и чего нельзя делать в этот день - расскажет Ivona.

Традиции Феодосиева дня 24 января

Традиции 24 января связывают с морозной погодой и “ознобом“, который она могла вызывать. Так, предки, на которых нападала лихорадка “трясовыця“, верили, что озноб происходит от вмешательства злых духов.

Чтобы прогнать нечисть по дому раскладывали и разбрызгивали все, что издавало резкий запах - клали травы, вешали чеснок. Также “нечисть“ могли прогонять ядучим дымом - для этого поджигали пучки сена.

Чтобы детей не атаковала “трясовыця“ - принято было их класть спать в ночь на Феодосия, обернутыми шкурой животного (или попросту шубой).

Чем сильнее мороз на 24 января - тем больше прилагали усилий. Так как считали, что в сильную стужу - нечесть особенно развлекается.

Запреты дня 24 января

Предки считали, что в этот день не нужно:

одалживать у кого-то деньги, также лучше не давать в долг

укорачивать волосы - поход в парикмахерскую лучше перенести

стричь ногти - в современном мире это маникюр - потому с красотой ногтей также лучше повременить.

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