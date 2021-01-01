Запреты дня 22 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Филиппов день
В пятницу, 22 января 2021 года, православные христиане чтут память митрополита Филиппа II, всея Руси чудотворца.
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Что нельзя делать на Филиппов день 22 января 2021?
- бездельничать
- ругаться и ссориться
- смеяться и издеваться над кем-либо
- сплетничать и сквернословить
- писать письма
- пришивать пуговицы
- отправляться в дальнюю дорогу
- употреблять спиртные напитки
- играть в азартные игры.
Приметы на Филиппов день 22 января 2021
За вес период Святок, когда домашняя работа была под запретом, у хозяек накапливалось немало забот. Поэтому Филиппов день, как правило, посвящали уборке в доме, приготовлению пищи и прочей рутине, которая была недоступна на праздники.
Также важной традицией на Филиппов день было посещение бани: негоже было проводить 22 января немытыми и в грязной одежде. Сам омовение носило ритуальный характер и было призвано “смыть Святки“ - обрести стойкость к невзгодам и лишениям, а также силы и вдохновение к работе. Не забывали в этот день и уважить добрых духов, живущих в бане - банников. Им старались принести угощение: воду или молоко со свежим хлебом.
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Другие праздники 22 января 2021
- День Соборности Украины
- День рождения воздушной кукурузы (попкорна).
Именины 22 января 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Антонина (вступающая в бой, принадлежащая Антонию, цветок), Евстрат (хороший воин), Захар (помнящий Бога), Никандр (побеждающий людей), Павел (малыш), Пантелеймон (совершенный, милосердный), Пахом (сокол), Петр (скала, камень) и Филипп (любящий лошадей).
По католическому - Анастасий (возрожденный), Вальтер (полководец), Винсент (победитель), Виктор (победитель), Джозеф (Бог да воздаст), Доминик (принадлежащий Богу), Екатерина (непорочная), Лаура (увенчанная лавром) и Уильям (хранимый судьбой).
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