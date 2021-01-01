Как отметить собор Иоанна Крестителя?

Запреты дня 20 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Ивана Бражника freepik.com

В среду, 20 января 2021 года, православные христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В народе праздник получил название Иван Бражник, Иван Перезимник или Зимний свадебник.

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Что нельзя делать на Ивана Бражника 20 января 2021?

принимать подарки

считать мелкие деньги

давать или брать деньги в долг

умывать лицо

браниться и чертыхаться

употреблять мясные блюда.

Приметы на Ивана Бражника 20 января 2021

В этот праздничный день было принято устраивать гуляния. Правда, стол должен быть постным. Перед тем, как начать празднование (или просто принимать пищу), необходимо выпить хотя бы глоток крещенской воды, которая по преданиям способна наделить силой и здоровьем. Доброй приметой было выпить в этот день немного вина - “запить зло“.

Свою девичью долю “обмывали“ на Ивана Бражника и девушки, в особенности те, которых сосватали против их воли. Считалось, что соблюдение этого обряда поможет невестам смириться со своей участью и впредь по этому поводу слез не лить. 20 января также называли Зимним свадебником: отныне и до Масленицы было дозволено свататься и играть свадьбы.

В день памяти Иоанна Предтечи к святому в молитвах обращаются за здоровьем: исцелением от мигреней и бесплодия.

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Другие праздники 20 января 2021

Международный день осведомленности о пингвинах

Международный день принятия

День любителей сыра.

Именины 20 января 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Афанасий (бессмертный), Василий (царственный), Иван (благодать Божья) и Пафнутий (Божий человек).

По католическому - Бенедикт (благословенный), Василий (царственный), Даниил (Бог - суд мой), Ефим (благочестивый), Мария (любимая, горькая, госпожа), Себастьян (священный), Теодор (Божий дар) и Фабиан (принадлежащий Фабию).

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