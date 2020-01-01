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Запреты дня 17 января 2021: Чего нельзя делать в день 70 апостолов

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В народе считали, что 17 января нельзя решать вопросы с недвижимостью .

Чего нельзя делать 17 января 2021
Чего нельзя делать 17 января 2021
depositphotos.com

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В воскресенье, 17 января 2021, православная церковь почитает Собор 70 апостолов. Кроме того 17 января - День святых Зосимы и Феоктиста.

Собор 70 апостолов – праздник, который был установлен православной церковью. Почитает 70 учеников Иисуса, которые, согласно Евангелию, были избраны, чтобы нести Благую весть миру. Апостолы проповедовали в разных странах, многие из них приняли мученическую смерть.

В народе верили, что 17 января мир оставляет нечистая сила. Перед уходом она старается как можно больше напакостить. Потому день 70 апостолов 17 января считают небезопасным - в народе верили, что в эти сутки могут сглазить, особенно детей. 

  • Запреты дня 17 января

В народе считали, что в этот день нельзя:

  • отправляться в путешествие с детьми - дальние поездки в принципе не приветствовались 17 января, считалось, что в путешествии могут сглазить
  • 17 января лучше не решать важные вопросы, особенно те, которые касаются бизнеса
  • нельзя готовить бумаги по судебным делам
  • продавать, покупать недвижимость
  • ссориться, злиться, конфликтовать
  • 17 января - не лучший день для оформления браков. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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