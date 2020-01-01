Приметы самого страшного дня Святок.

Запреты дня 16 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Гордеев день freepik.com

В субботу, 16 января 2021 года, православные христиане чтут память мученика Гордия (Гордея) Каппадокийского и пророка Малахии.

В народе отмечают Гордеев день, который еще называют Малахии и Гордея, День Малахия (Малахии), Малахов день.

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Что нельзя делать на Гордеев день 16 января 2021?

гордиться и хвастаться

ссориться и сквернословить

заниматься тяжелой работой, особенно после обеда

делать уборку в доме

надевать новые вещи

чертыхаться и упоминать в разговоре нечистую силу

переезжать

брать и давать деньги в долг.

Приметы на Гордеев день 16 января 2021

За весь период “страшных“ Святок, когда нечиста сила буйствовала больше всего, Гордеев день считался самым опасным. Любая мелочь могла стать причиной для козней от злых духов.

Особенно оберегали в этот день домашний скот: на дойку ходили обязательно вдвоем, чтобы не проглядеть в случае чего нечистого, в хлеву вывешивали сальную свечу, чтобы та отпугивала духов, кормили животных овсяной кашей на молоке, и, конечно же, просили о помощи и защите домового. Доброй приметой считалось задобрить домашнего духа свежей сдобой и молоком. Кушанье обычно ставили поближе к печи.

На свой стол хозяева непременно ставили свежий творог и блюда, приготовленные из этого продукта. Он считался символом счастья и мира в доме.

Знахари в Гордеев день занимались излечением от душевных скорбей и снятием порчи.

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Другие праздники 16 января 2021

Всемирный день “The Beatles“

Международный день горячей и острой пищи

День ледовара.

Именины 16 января 2021

День ангела по православным святцам отмечают Ирина (мир), Гордей (царь), Малахий (посланник) и Павла (маленькая, скромная).

По католическим - Берард (сильный как медведь), Гонорат (уважаемый), Иванна (благодать Божья), Иосиф (Бог да воздаст), Ландо (земной, родной), Марк (молот), Отто (богач), Петр (скала, камень), Присцилла (из старинного рода), Тициан (наблюдатель, защитник) и Яков (следующий по пятам).

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