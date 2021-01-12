Гороскоп на 16 января 2021 года

Кому звезды обещают новое интересное знакомство, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 16 января 2021 года (12.01.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кто получит приятное известие во второй половине дня.

Гороскоп на 16 января 2021 Овен

Несмотря на выходные и возможное отсутствие рабочих вопросов, вы все равно будете на коне! Преуспеете во многих домашних делах. В личной жизни все стабильно.

Гороскоп на 16 января 2021 Телец

Тельцы, вам нужно беречь нервы. Обходите стороной конфликты с членами семьи, иначе это может повлиять на самочувствие. Финансовые вопросы решайте с умом.

Гороскоп на 16 января 2021 Близнецы

Будьте смелее в принятии решений! Одиноким представителям этого знака Зодиака звезды обещают интересное знакомство.

Гороскоп на 16 января 2021 Рак

В эту субботу не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. Будьте особенно осторожны при работе с колющими и режущими инструментами.

Гороскоп на 16 января 2021 Лев

16 января Львам рекомендовано провести этот день в кругу семьи. Не исключено, что во второй половине дня получите приятное известие.

Гороскоп на 16 января 2021 Дева

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Дев могут тяготить некоторые обстоятельства и хлопоты. В остальном же все хорошо. Велика вероятность, что назойливый поклонник не даст вам проходу! Может пора согласиться на свидание?

Гороскоп на 16 января 2021 Весы

В этот день вам легко удастся решать спорные вопросы. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дела с малознакомыми непроверенными людьми.

Гороскоп на 16 января 2021 Скорпион

Доверяйте информации, которую получите ближе к вечеру. Интуиция сейчас плохой советчик. Если у вас завязалась интересная переписка в соцсетях, есть шанс, что данное знакомство обернется в отношения.

Гороскоп на 16 января 2021 Стрелец

Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. При контактах с новыми людьми проявите осторожность, не стоит слишком откровенничать.

Гороскоп на 16 января 2021 Козерог

Суббота пройдет легко и без суеты. Долгожданный выходной проведете с настроением. Кстати, не стоит выходить на улицу в мороз для прогулок, если у вас есть такие заболевания.

Гороскоп на 16 января 2021 Водолей

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Данный период благоприятный для новых начинаний и планирования. Нельзя хитрить с родными – будьте с ними искренними.

Гороскоп на 16 января 2021 Рыбы

Не исключено, что 16 января Рыбы будут полны сил и энергии. Ощутите дар убеждения, но не перегните с этим! К вечеру почувствуете прилив романтического настроения.

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