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Запреты дня 15 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Сильвестров день freepik.com

В пятницу, 15 января 2021 года, православные христиане чтут память святителя Сильвестра.

В народе этот день называют Сильвестров день или Куриный праздник

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Что нельзя делать на Сильвестров день 15 января 2021?

есть блюда из мяса птицы

стричься

делать уборку в доме

готовить ужин

выкидывать хлебные крошки

употреблять алкогольные напитки

поднимать с земли куриное перо.

Приметы на Сильвестров день 15 января 2021

Святого Сильвестра принято считать покровителем домашней птицы, поэтому день его почитания также прозвали в народе Куриным праздником. Кроме запрета на употребление в пищу блюд из куриного мяса, старались соблюдать и другие. Например, в курятниках вешали амулет на защиту птицы от болезней и злых духов - небольшой камешек размером с гусиное яйцо, который называется “куриный бог“.

Детей на Сильвестров день также угощали леденцами из жженого сахара в форме петушков, а также дарили глиняные фигурки в форме птиц.

Если в ночь на 15 января вам приснится петух или курица - это добрый знак, который сулит богатство и удачу. Поэтому об этом сне лучше никому не рассказывать, чтобы ваше счастье не упорхнуло от вас.

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Именины 15 января 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Василий (царственный), Георгий (земледелец), Герасим (уважаемый), Кузьма (мир), Марк (молот), Модест (скромный), Петр (скала, камень), Серафим (пламенный), Сергей (высокородный), Сидор (дар Изиды), Сильвестр (лесной) и Ульяна (принадлежащая Юлию).

По католическому - Аввакум (любовь Божья), Альфред (эльф-советник), Арнольд (сильный орел), Бритта (сильная), Иван (благодать Божья), Ида (трудолюбивая), Исидор (дар Изиды), Мавр (темный), Макар (счастливый), Максим (величайший), Михей (подобный Богу), Павел (малыш) и Франциск (французский).

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