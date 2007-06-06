Астрологи назвали самые высокомерные знаки Зодиака
Астрологи рассказали о четырех знаках Зодиака, которые являются самыми высокомерными и непростыми в общении с окружающими. Посмотрите, возможно ваш знак Зодиака тоже есть в этом перечне:
- Овен
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Овны – настоящие труженики, и к тому же, они будут идти по головам для достижения своих целей. Их не волнует чужое мнение и количество «жертв». Но, в Овнах есть большой плюс – у них есть силы рассчитывать на себя и верить, что у них все получится! Из минусов – они не сильно добры к окружающим, а их советы порой могут быть оскорбительным.
- Телец
А этот знак Зодиака обладает уверенностью, что его проблемы – самые важные во всем мире, поэтому каждый человек из его окружения должен бросить свои дела и скорее прийти ему на помощь. Телец, кстати, хороший друг, но он редко идет на компромиссы.
- Лев
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Лев – еще тот знак Зодиака с перчинкой! Ему свойственно завышать самооценку, и вдобавок все преувеличивать. Лев обладает уверенностью в том, чем он занимается. Ему всегда хочется внимания от окружающих. Если он в свой адрес услышит хоть одно плохое замечание, то у друга есть все шансы стать врагом.
- Козерог
Представители этого зодиакального созвездия уверены в том, что их мнение никогда не бывает ошибочным. Если Козерог окажется в ситуации, где он не прав, то он все равно сделает все, чтобы вышло наоборот. Присмотритесь к друзьям Козерогам, поступает ли они так?
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