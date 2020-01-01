Какие традиции нужно соблюдать на Старый Новый год?

Запреты дня 14 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Старый Новый год depositphotos.com

В четверг, 14 января 2021 года, православные христиане чтут память святителя Василия Великого.

Также в этот день отмечается Старый Новый год или, как его называют в народе, Васильев день.

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Что нельзя делать на Старый Новый год 14 января 2021?

давать и брать деньги в долг

долго спать

сплетничать

отказывать в гостеприимстве

смотреться в чужое зеркало

есть рыбу

убирать в доме.

Приметы на Старый Новый год 14 января 2021

Утро нового года принято встречать в молчании, до момента, пока все не умоются холодной проточной водой - этот обряд сулит крепкое здоровье на грядущий год. После этого можно поздравлять друг друга и смело начинать отмечать праздник. Застолье принято устраивать в доме у самых старших членов семьи. Празднование длится до самого утра: приходят родственники, друзья и соседи, а также посевальщиков - всех нужно угостить и не обделить вниманием.

Стол на Васильев день накрывают с размахом: здесь закуски и соленья, горячее, супы и заливное, разнообразная выпечка с начинками и без. Но особое место занимают все же «богатая» кутья и блюда из свинины. Они – символ благополучия и богатства, которое надеются привлечь своими угощениями хозяева дома.

Встречать Старый Новый год нужно в новой, чистой одежде, а также не забыть побаловать обновками ближних - считается, что это принесет удачу.

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Другие праздники 14 января 2021

Обрезание Господне (в православной церкви)

День народного целителя

День кесарева сечения.

Именины 14 января 2021

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Афанасий (бессмертный), Богдан (Богом данный), Василий (царственный), Вячеслав (более славный), Григорий (бодрствующий), Еремей (вознесенный Богом), Иван (благодать Божья), Михаил (подобный Богу), Николай (вступающий в бой), Петр (скала, камень), Платон (широкоплечий), Трофим (кормилец), Феодосий (данный Богом), Федот (богоданный), Эмилия (соперница) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Иларий (радостный), Нина (царица), Петр (скала, камень) и Феликс (счастливый).

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