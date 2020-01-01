Как правильно подготовиться ко встрече Старого Нового года.

Запреты дня 13 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Щедрый вечер depositphotos.com

В среду, 13 января 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Мелании Младшей (Римской).

В народе же отмечают канун Старого Нового года или, как его еще называют, Щедрый вечер, Праздник Меланки (Маланки), Васильев вечер или Васильева коляда.

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Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2021?

считать мелкие деньги

брать и давать в долг

женщинам и девушкам первыми входить в жилище

обижаться и отказывать в прощении

разговаривать до умывания

отказывать колядующим

носить одежду темных оттенков.

Приметы на Щедрый вечер 13 января 2021

На Щедрый вечер накрывают праздничный ужин, главным блюдом которого считается щедрая кутья - сдобренная маслом, медом, фруктами, орехами и ягодами каша. Считается, что накормить гостя в этот день - добрая примета, которая сулит радушным хозяевам богатство и благополучие в новом году.

На праздничном столе также должны быть блюда из свинины, так как в народе верили, что эти животные - символ богатства и плодовитости.

Число “13“ считалось несчастливым, поэтому в этот день старались новых дел не начинать, да и самого числа в любых его проявлениях избегать.

В ночь с 13 на 14 января принято гадать на будущее и любовь: в народе верили, что прогнозы, сделанные в праздничную ночь, непременно сбудутся.

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Именины 13 января 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Мартина (посвященная Марсу), Мелания (темная), Михаил (подобный Богу) и Петр (скала, камень).

По католическому - Андрей (мужественный), Вероника (приносящая победу), Глафира (изящная), Годфрид (хранитель мира), Иветта (тисовое дерево), Илларий (радостный), Коннан (возвышенный) и Леонтий (лев).

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