Запреты дня 13 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Щедрый вечер
В среду, 13 января 2021 года, православные христиане чтут память преподобной Мелании Младшей (Римской).
В народе же отмечают канун Старого Нового года или, как его еще называют, Щедрый вечер, Праздник Меланки (Маланки), Васильев вечер или Васильева коляда.
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Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2021?
- считать мелкие деньги
- брать и давать в долг
- женщинам и девушкам первыми входить в жилище
- обижаться и отказывать в прощении
- разговаривать до умывания
- отказывать колядующим
- носить одежду темных оттенков.
Приметы на Щедрый вечер 13 января 2021
На Щедрый вечер накрывают праздничный ужин, главным блюдом которого считается щедрая кутья - сдобренная маслом, медом, фруктами, орехами и ягодами каша. Считается, что накормить гостя в этот день - добрая примета, которая сулит радушным хозяевам богатство и благополучие в новом году.
На праздничном столе также должны быть блюда из свинины, так как в народе верили, что эти животные - символ богатства и плодовитости.
Число “13“ считалось несчастливым, поэтому в этот день старались новых дел не начинать, да и самого числа в любых его проявлениях избегать.
В ночь с 13 на 14 января принято гадать на будущее и любовь: в народе верили, что прогнозы, сделанные в праздничную ночь, непременно сбудутся.
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Именины 13 января 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают Мартина (посвященная Марсу), Мелания (темная), Михаил (подобный Богу) и Петр (скала, камень).
По католическому - Андрей (мужественный), Вероника (приносящая победу), Глафира (изящная), Годфрид (хранитель мира), Иветта (тисовое дерево), Илларий (радостный), Коннан (возвышенный) и Леонтий (лев).
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