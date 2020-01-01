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Запреты дня 12 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Анисьин день

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Чего следует остерегаться в этот день?
Запреты дня 12 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Анисьин день
Запреты дня 12 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Анисьин день
freepik.com

Во вторник, 12 января 2021 года, православные христиане чтут память мученицы Анисии Солунской.

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Что нельзя делать на Анисьин день 12 января 2021?

  • подбирать что-либо на улице
  • солить пищу при приготовлении
  • заниматься рукоделием и починкой одежды
  • принимать подарки
  • переходить дорогу через перекресток.

Приметы на Анисьин день 12 января 2021

На Анисьин день все еще продолжаются святки, а это значит веселый народные гуляния и богато накрытые столы. Особое место в праздничном меню занимали блюда из свежей свинины.

К святой Анисьи принято обращаться в молитвах за исцелением тех, кто имеет проблемы с желудком. Считается, что она способна помочь поправить здоровье.

Хоть сны в ночь на 12 января чаще всего яркие и красочные, они, как правило, “пустые“, и их содержанию верить не стоит.

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Именины 12 января 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Анисия (благотворная), Антон (вступающий в бой), Даниил (Бог - суд мой), Ирина (мир), Лев (лев), Макар (счастливый), Мария (любимая, горькая, госпожа), Феодора (Божий дар) и Феодосия (данная Богом).

По католическому - Антон (вступающий в бой), Аркадий (пастух, родом из Аркадии), Бенедикт (благословенный), Бернард (сильный как медведь), Варфоломей (сын Птолемея), Иван (благодать Божья), Маргарита (жемчужина), Модест (скромный), Николай (побеждающий народ), Татьяна (управительница, хранительница очага), Цезария (пышноволосая) и Эммануил (с нами Бог).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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